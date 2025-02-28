快訊

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／PCB大廠總部動土

聯合報／ 記者季相儒
記者季相儒／攝影
記者季相儒／攝影

桃園是全國印刷電路板（PCB）產業重鎮，臻鼎科技集團斥資80億元，在桃園市中壢區高鐵站前成立企業總部，興建地上13層地下3層商辦，低樓層引入千坪以上的誠品賣場。桃園市長張善政（左）說，臻鼎總部落腳桃園，對桃竹苗大矽谷計畫有幫助。集團董事長沈慶芳（中）說，他是土生土長桃園人，與元智、中央與中原大學產學合作，盼帶動地方就業與經濟。

中原大學 電路

延伸閱讀

桃園銀樓發生金飾搶案 警方鎖定男性犯嫌追捕中

PCB龍頭企業總部設桃園吸人才 斥資80億結合誠品打造5000坪商城

西半部空品惡化 桃園與基北北啟動聯合應變

不用花4小時車程 桃園復興洗腎中心揭牌32名腎友受惠

相關新聞

台積電赴美投資 經長：爭取研發中心留台灣

美國總統川普強力推動晶片產業重回美國，經濟部長郭智輝昨（27）日表示，台積電赴美投資，政府不會干預，但要經投審會同意才能...

前英特爾董事投書財星雜誌：施壓台積救英特爾 非良策

美國多位前英特爾董事撰文指出，由川普施壓台積電接手英特爾晶圓廠，並非良策，有如把全球先進製程交由台積電一手包辦，缺乏競爭...

輝達發布財報優於預期 黃仁勳：對AI需求感到興奮

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日財報會議上高喊：「AI產業正以光速發展」，下一代AI需要的算力將是舊模型的100倍...

廣角鏡／PCB大廠總部動土

桃園是全國印刷電路板（PCB）產業重鎮，臻鼎科技集團斥資80億元，在桃園市中壢區高鐵站前成立企業總部，興建地上13層地下...

台積赴美投資 經長：不干預也不放寬

在美國總統川普施壓下，台積電可能擴大赴美投資，經濟部長郭智輝昨天表示，台積電赴美投資政府不會干預，但企業赴海外投資須通過...

鴻海智慧城方案 輸出海外

鴻海昨（27）日宣布與墨西哥Sonora州政府簽署涵蓋智慧城市合作備忘錄，將高雄智慧城市解決方案「整城輸出」至墨西哥，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。