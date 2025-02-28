廣角鏡／PCB大廠總部動土

桃園是全國印刷電路板（PCB）產業重鎮，臻鼎科技集團斥資80億元，在桃園市中壢區高鐵站前成立企業總部，興建地上13層地下3層商辦，低樓層引入千坪以上的誠品賣場。桃園市長張善政（左）說，臻鼎總部落腳桃園，對桃竹苗大矽谷計畫有幫助。集團董事長沈慶芳（中）說，他是土生土長桃園人，與元智、中央與中原大學產學合作，盼帶動地方就業與經濟。