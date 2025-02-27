AWS推新量子運算晶片Ocelot 成本降低多達90%
Amazon旗下雲端服務Amazon Web Services（AWS）27日宣布推出新量子運算晶片「Ocelot」，強調與目前的量子糾錯方式相比，成本可以降低多達90%，以Ocelot架構設計的量子晶片，將加速實用量子電腦問世，最多可以提前五年。
晶片由設於加州理工學院的AWS量子運算中心團隊研發，Ocelot是建立容錯量子電腦過程中的重要突破。容錯量子電腦將能解決當今傳統電腦無法處理的重大商業及科學難題。
AWS在Ocelot架構使用嶄新的設計，從一開始就內建糾錯，採用貓量子位元（cat qubit）。貓量子位元以著名的「薛丁格的貓」思想實驗命名，能夠抑制某些形式的錯誤，減少量子糾錯所需的資源。藉Ocelot的全新設計，AWS研究人員首次成功將貓量子位元技術和其他量子糾錯組件整合到可規模化製造的微型晶片上，這種方式借鑑於微電子產業的製程。
AWS量子硬體部門主管Oskar Painter表示，隨著近期量子研究的進展，實用容錯量子電腦問世已不再是「是否」的問題，而是「何時」的問題，Ocelot便是邁向這個目標的重要一步。未來，以Ocelot架構設計的量子晶片，所需的糾錯資源將大幅減少，使其成本降至目前方法的五分之一，將加速實用量子電腦問世，最多可以提前五年。
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