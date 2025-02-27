偉康「AI 雙引擎」發威 瞄準「高科技製造」需求搶商機
隨著生成式AI發展，企業數位轉型的需求日益迫切，數位身分認證大廠偉康科技（6865）27日宣布，團隊今年將持續透過「智慧資安」與「智能決策」雙引擎的驅動，協助各產業建立安全、高效的數位化營運環境，並將AI落地至高科技製造業，助力企業提升管理效能與營運決策。展望未來，偉康也將持續擴大AI領域的布局，並加深在智慧資安與智能決策的應用，樂見未來發展。
偉康表示，團隊以Nous智能洞察平台(Nous Insight 360)，協助管理者即時掌握關鍵資訊、強化營運效能，輔以運用AI技術提升決策效率；Nous資料治理平台(Nous DGS)則成就企業在AI轉型浪潮下，透過數據治理扎根資料的基礎，透過智能決策打造客戶扎實的「矛」提升價值。OETH系列產品則透過強認證國際FIDO無密碼標準，大幅提升企業零信任防護，並以廣泛應用於金融、政府、零售、醫療、供應鏈管與國際市場，透過智慧資安以協助企業建立厚實的「盾」阻擋風險。
AI技術成功導入高科技製造業 提升數據應用效能
偉康透露，旗下Nous AI營運助理平台，近期已成功導入全球領先的測試設備製造商，透過AI解決過去獲取資料靠人員手動處理的效率瓶頸。Nous AI營運助理讓企業可以在單一平台上獲取營運關鍵數據，運用AI輔助，讓管理者可透過自然語言查詢訂單、製程狀態、異常紀錄與歷程等資訊，即時查找資料。同時，透過監控與視覺化儀表板，全面掌握資料庫、數據中台等系統情況，涵蓋性能監控、數據流向與應用接口狀態，確保高效運作並快速應對異常。
持續創新 引領AI技術應用
近年偉康深耕AI技術實力，去年取得數位發展部「資訊安全能量登錄暨資通安全自主產品」、「人工智慧(AI)技術服務機構服務能量登錄」認證，為唯一同時獲得「數據標註／標註任務／數據品質稽核」與「產品服務智慧推薦／搜索」認證的企業。並連年榮獲「台灣精品獎」，肯定偉康科技自主研發能力與市場競爭力。展望未來，偉康將持續強化AI研發能量，深化智慧資安與智能決策的應用領域，並積極拓展至更多跨產業場景，以創新技術助力企業迎接數位化挑戰，協助客戶打造更安全、高效的營運模式。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言