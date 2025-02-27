大摩看半導體資本設備：上調WFE今明兩年營收
摩根士丹利證券（大摩）發布「半導體資本設備」產業報告，調高2025年及2026年晶圓製造設備（WFE）營收規模，短期看好儲存型快閃記憶體（NAND Flash），但懷疑其續航力。在台廠中，看多台積電（2330）相關概念股。
大摩將今年WFE預估營收從原先的960億美元（年減6%）上調到990億美元（年減3%）；2026年的WFE預估營收從1,010億美元（年增6%）上調至1,030億美元（年增4%）。
大摩上調WFE今年市場營收，主要動力來自於NAND（增加10億美元）及動態隨機存取記憶體（DRAM）（增加20億美元）；明年上修的主要貢獻則來自於NAND（5億美元）及邏輯製程（15億美元）。
在NAND方面，由於終端市場需求仍弱，大摩對NAND WFE並沒有太過樂觀。不過，如果三星、日本鎧俠及長江存儲恢復支出，則不論獲利能力如何，產業的競爭局勢都將推升近期的支出。
大摩估計，就WFE全球各區域來看，台灣WFE廠營收繼連續兩年都負成長逾20%之後，預估今年可望成長27%，2026年則可望成長15%，占全球WFE比重則從2024年的15%，增加到2025年的19%，再增加到21%，超越南韓的18%，成為全球第二。同期間，中國大陸WFE的比重從41%下滑到36%，再下降到31%。
整體來看，大摩看好台積電概念股及中國大陸企業，短期看好NAND，對DRAM看法則更加負面。如果出現兩條件，大摩對半導體設備（SPE）的看法會更正面：一是英特爾的狀況解除，包括第三方收購英特爾代工服務（IFS），或是多家公司投資英特爾或IFS。二是記憶體景氣周期出現轉折點，也就是終端市場需求改善。
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