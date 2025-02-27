台積電擴大赴美投資 經長：須先過投審會這一關、會考量量產時程

美國總統川普強力推動晶片產業重回美國，台積電（2330）可能被迫擴大赴美投資，經濟部長郭智輝27日表示，台積電赴美投資，政府不會干預，但要經投審會同意才能出去，經濟部不會因對象特殊放寬規定。他並強調，台灣半導體產業沒有任何人可撼動，政府也會和供應鏈廠商討論，爭取將研發中心放在台灣。

經濟部官員解釋，經濟部投審會對半導體N-1（先進製程留台，必須落後一個世代製程才能放行海外投資）的審查原則是指針對赴中國大陸投資，至於其他海外投資地區並無N-1限制。不過，投審會還是會看先進技術在台灣量產時間。以台積電2奈米赴美國投資為例，事實上已經先協商好了。

郭智輝27日與媒體餐敘座談。郭智輝表示，經濟部今年政策重點之一包含強化台灣優勢產業與國際鏈結，推動全球半導體民主供應鏈倡議，近期市場熱議「台積電會不會變成美積電、歐積電」，但他認為「不管怎麼變，什麼『電』都一樣」，只要供應鏈都掌握在台灣企業手上，無論在世界任何角落，大家都必須和台灣供應鏈購買最好的產品。

郭智輝表示，台灣在IC設計是全球第二，晶圓代工封測是全球領先，全球市占率66%，帶動國際供應鏈來台；在AI伺服器方面，台灣代工生產90%全球出貨量。此外，目前全球前六大半導體設備廠都在國外，台灣也與這六大半導體設備廠緊密合作，加上台積電9千位研發工程師，持續研發讓其生產技術不斷提升，雖然競爭對手和台積電採用同業設備，但台積電的良率就是要比競爭者好。

郭智輝表示，他在半導體界從業近45年，他熱愛這個產業，「台積電這麼強大的能力，是不用擔心的」，「台灣半導體產業是沒人能撼動其基礎的」；他也喊話全民，「政府會全力支持我們的護國神山」，但基於企業競爭而要赴海外生產，那是企業自行做決定，政府不會干預，但須經過政府許可才能出去。政府也會和供應鏈廠商討論，爭取廠商能將研發中心放在台灣。

至於川普2.0關稅政策經濟部有何對策？郭智輝強調，經濟部的職責就是收集資訊提供給談判單位，由經貿談判辦公室和川普政府的對口談判，為國內產業爭取好的條件。

郭智輝表示，半導體先進技術方面，台灣領先很多，企業競爭力不是來自政府，民主國家不會用國家利用影響企業活動，只有極權國家才會這樣，這也是為何要倡議突破極權國家限制，推動民主供應鏈。