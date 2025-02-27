快訊

台南13歲國中生猝死！家屬控遭長期霸凌還餵毒 校方回應了

「柯爸曾憂兒冤獄」陳佩琪：228多年後只是換批人 百姓悲鳴蒼天無眼

台積電擴大赴美投資 經長：須先過投審會這一關、會考量量產時程

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電美國亞歷桑那廠。圖／聯合報系資料照片
台積電美國亞歷桑那廠。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普強力推動晶片產業重回美國，台積電（2330）可能被迫擴大赴美投資，經濟部長郭智輝27日表示，台積電赴美投資，政府不會干預，但要經投審會同意才能出去，經濟部不會因對象特殊放寬規定。他並強調，台灣半導體產業沒有任何人可撼動，政府也會和供應鏈廠商討論，爭取將研發中心放在台灣。

經濟部官員解釋，經濟部投審會對半導體N-1（先進製程留台，必須落後一個世代製程才能放行海外投資）的審查原則是指針對赴中國大陸投資，至於其他海外投資地區並無N-1限制。不過，投審會還是會看先進技術在台灣量產時間。以台積電2奈米赴美國投資為例，事實上已經先協商好了。

郭智輝27日與媒體餐敘座談。郭智輝表示，經濟部今年政策重點之一包含強化台灣優勢產業與國際鏈結，推動全球半導體民主供應鏈倡議，近期市場熱議「台積電會不會變成美積電、歐積電」，但他認為「不管怎麼變，什麼『電』都一樣」，只要供應鏈都掌握在台灣企業手上，無論在世界任何角落，大家都必須和台灣供應鏈購買最好的產品。

郭智輝表示，台灣在IC設計是全球第二，晶圓代工封測是全球領先，全球市占率66%，帶動國際供應鏈來台；在AI伺服器方面，台灣代工生產90%全球出貨量。此外，目前全球前六大半導體設備廠都在國外，台灣也與這六大半導體設備廠緊密合作，加上台積電9千位研發工程師，持續研發讓其生產技術不斷提升，雖然競爭對手和台積電採用同業設備，但台積電的良率就是要比競爭者好。

郭智輝表示，他在半導體界從業近45年，他熱愛這個產業，「台積電這麼強大的能力，是不用擔心的」，「台灣半導體產業是沒人能撼動其基礎的」；他也喊話全民，「政府會全力支持我們的護國神山」，但基於企業競爭而要赴海外生產，那是企業自行做決定，政府不會干預，但須經過政府許可才能出去。政府也會和供應鏈廠商討論，爭取廠商能將研發中心放在台灣。

至於川普2.0關稅政策經濟部有何對策？郭智輝強調，經濟部的職責就是收集資訊提供給談判單位，由經貿談判辦公室和川普政府的對口談判，為國內產業爭取好的條件。

郭智輝表示，半導體先進技術方面，台灣領先很多，企業競爭力不是來自政府，民主國家不會用國家利用影響企業活動，只有極權國家才會這樣，這也是為何要倡議突破極權國家限制，推動民主供應鏈。

半導體 台積電 經濟部

延伸閱讀

川普放話關稅僅起手式 外媒曝對陸「關鍵變數」是他：新輪打壓剛開始

美烏礦產協議 川普：我不做安全保證、澤倫斯基別幻想加入北約

川普再推500萬美元移民金卡：外國富人如饑似渴「一定會瘋狂大賣」

超詭異！川普分享AI加薩 肚皮舞、巨大川普雕像、馬斯克撒鈔…

相關新聞

緯創入主聯發紡織竹北廠 廠區轉型背後有這些「推手」

擁有逾52年歷史的老牌加工絲廠聯發（1459）旗下竹北廠正式停止營運，原址在新竹縣政府的積極媒合之下，最終決定由代工廠緯...

大摩看半導體資本設備：上調WFE今明兩年營收

摩根士丹利證券（大摩）發布「半導體資本設備」產業報告，調高2025年及2026年晶圓製造設備（WFE）營收規模，短期看好...

台積電擴大赴美投資 經長：須先過投審會這一關、會考量量產時程

美國總統川普強力推動晶片產業重回美國，台積電（2330）可能被迫擴大赴美投資，經濟部長郭智輝27日表示，台積電赴美投資，...

仁寶入列「輝達GTC大會」總座親自證實 加碼釋2目標

輝達（NVIDIA）GTC大會將於美西時間3月17日登場，首度獲邀參加的代工大廠仁寶（2324）也將於活動現場展出最新的...

誤傳？韓媒傳台積考慮投資FuriosaAI 並無此事

近期AI議題當紅，晶圓代工龍頭台積電（2330）一舉一動都受關注，南韓媒體報導提及台積考慮投資 Meta 的併購標的 A...

PCB龍頭企業總部設桃園吸人才 斥資80億結合誠品打造5000坪商城

全球印刷電路板PCB產業臻鼎科技集團，將於桃園市中壢區高鐵站前設立企業總部，大樓不僅是企業的營運中心，還將融入誠品生活商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。