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仁寶入列「輝達GTC大會」總座親自證實 加碼釋2目標

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）GTC大會將於美西時間3月17日登場，首度獲邀參加的代工大廠仁寶（2324）也將於活動現場展出最新的伺服器產品，仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）27日於法說會中證實消息並透露，團隊目前已跟輝達正式開展合作，雙方合作內容主要專注在開發「MGX架構」的平台產品為主，團隊在伺服器領域將繼續進行大量投資，並將持續精進「功能方面」、「上限擴展方面」2大目標。

伯納多羅表示，今年仁寶在資本支出方面、將上升至新台幣100億元，年增大約30億元，主要用於大陸以外地區擴產，團隊已攜手輝達投入MGX架構產品的開發，同時也結盟超微（AMD）開發最新的機櫃解決方案。對此，團隊希望在2025年能透過投資更多自動化、更多人工智慧，來實現工廠現代化的目標，他坦言，自己看好仁寶伺服器今年將取得巨大進步，整個伺服器產品線都會有明顯的進展，預估全年營收有望繳出高雙位數的成長。

至於AI PC方面的發展，伯納多羅則表示，人工智慧個人電腦（AI PC）應用逐漸成熟，讓企業更有意願導入，加上英特爾、超微和高通等晶片廠推出更多解決方案，有助提升AI PC滲透率。2025年整個企業端與消費端都將會繼續看到更多的AI應用出來，而且無論是「企業內部」部署的AI解決方案，還是「市場上」可直接使用的各種AI應用，他認為，都將會進一步讓AI PC市場繼續擴大。

根據仁寶公布的2024年財報顯示，團隊去年稅後純益為100.42億元，年增31%，每股盈餘達新台幣2.3元。公司也決議將於4月26日配發每股1.4元現金股利，這不僅是仁寶近3年來發放的最高股利，也是團隊自2015年起股利金額的次高紀錄，今年度的股利配發率為61%，團隊也將於5月29日在內湖總部召開股東會。展望未來，伯納多羅強調，仁寶將繼續在公司內部進行轉型，然後持續專注在新領域的布局，就我們的成長策略而言，我們也將會穩定地朝AI伺服器領域邁進，並擴大投資我們的核心業務。

AI 仁寶

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