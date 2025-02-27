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誤傳？韓媒傳台積考慮投資FuriosaAI 並無此事

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
晶圓代工龍頭台積電。記者劉學聖／攝影
晶圓代工龍頭台積電。記者劉學聖／攝影

近期AI議題當紅，晶圓代工龍頭台積電（2330）一舉一動都受關注，南韓媒體報導提及台積考慮投資 Meta 的併購標的 AI 公司 FuriosaAI 公司，不過，據了解，並無此事。

台積電AI與相關投資相當公開，除了投資矽智財（IP）大廠安謀（Arm），並於2024年處分 Arm 持股85萬股，處分利益逾18億元，當時台積電表示，主要是回收成本，並無進一步釋股計畫。

台積電近期並曾公告子公司Emerging Fund, L.P.公告處分Astera Labs, Inc持股，當時台積電每筆處分都公告，公告也提到處分列於保留盈餘影響數，不會影響損益。

AI 台積電

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