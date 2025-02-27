臻鼎總部動土 拚AI研發
PCB龍頭臻鼎（4958）昨（27）日於桃園青埔高鐵站前舉行台灣總部「臻鼎時代大廈」動土祈福典禮，臻鼎集團董事長沈慶芳提到，臻鼎時代大廈預計2028年12月25日落成，未來可強化各廠區串聯交流，亦將作為集團人才招募培育、促進產業鏈合作加值發展基地。
他說，該總部將作為AI研發基地，今年營運力拚再創新高，集團AI產品應用比重再拉高朝70%邁進。
沈慶芳表示，2023年6月5日取得總部大樓用地後，積極推動各項前置工作，已於2025年1月23日取得建照，臻鼎時代大廈規畫興建地上13層樓、地下三層，面積約16,000坪的頂級商辦大樓。
沈慶芳指出，臻鼎攜手誠品生活打造近5,000坪獨棟大店，結合人文閱讀、創意設計、主題展覽、親子育樂及國際美食等多元豐富內容，打造全新文化科技場域，營造PCB科技與文化產業共融聚落。
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