AI 領航！台智雲、亞馬遜攜手北市府 搶攻跨界創新商機

品牌大廠華碩（2357）旗下雲端服務商台智雲27日出席台北市產發局舉辦的「AI驅動創新：臺北創業家交流會」，特地派出旗下AI超算加速器執行長周秉輝現身開講，並攜手亞馬遜全球開店、Ocard奧理科技及InstAI應視達科技等領軍企業，針對「AI人工智慧」在多元產業中的應用潛力深入交流，吸引滿場創業家與企業代表的參與。

產發局長陳俊安指出，AI浪潮來襲，百工百業各行各業都受到影響。臺北市擁有最優秀的AI人才、最完整的產業聚落，及最豐富的應用場景，具有發展AI產業優勢，目前臺北市聚集超過500家AI軟硬體廠商，多家國際大廠及上市櫃公司都在臺北市設立研發中心，並持續擴大營運。未來市府將透過加強AI產業招商引資、扶植AI產業化、加速產業AI化，以及打造數位創新基地等面向，全力推動AI與智慧應用產業發展。

產發局表示，這次邀請周執行長前來分享AI趨勢與AI算力資源，透過該公司高效能運算平台協助新創企業技術突破的成果，並指出在技術開發和市場驗證過程中，如何以AI技術加速解決企業痛點，縮短技術落地周期；亞馬遜全球開店區域發展總監張育如則針對AI技術在跨境電商市場的應用進行剖析，透過亞馬遜網站的實例，展示AI技術如何優化賣家供應鏈、提升購物體驗，並幫助本土品牌快速布局海外市場，精彩的分享引發與會者熱烈回響，收穫滿滿。