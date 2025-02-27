PCB龍頭企業總部設桃園吸人才 斥資80億結合誠品打造5000坪商城

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
全球印刷電路板PCB產業臻鼎科技集團，將於桃園市中壢區高鐵站前設立企業總部，大樓將不僅是企業的營運中心，還將融入誠品生活商場，預計於2028年12月落成。記者翁唯真／攝影
全球印刷電路板PCB產業臻鼎科技集團，將於桃園市中壢區高鐵站前設立企業總部，大樓將不僅是企業的營運中心，還將融入誠品生活商場，預計於2028年12月落成。記者翁唯真／攝影

全球印刷電路板PCB產業臻鼎科技集團，將於桃園市中壢區高鐵站前設立企業總部，大樓不僅是企業的營運中心，還將融入誠品生活商場，預計於2028年12月落成。

臻鼎科技集團斥資約80億元，於桃園高鐵站前用地興建地上 13 層樓地下 3 層的商辦大樓，不僅是企業的營運中心，還將融入誠品生活商場，低樓層將設有超過千坪的誠品賣場，提供閱讀、藝文展演、設計風格與休閒育樂等多樣化的文化體驗。

桃園市長張善政今出席動工典禮表示，桃園是全球PCB產業重鎮，單一城市產量占全球產量近40%，臻鼎科技集團無疑是PCB產業龍頭企業，不僅立足台灣，更拓展至中國大陸、印度及泰國等，確立其全球領導地位，總部地點選在機捷、高鐵及國門重要位置，並與正在推動中的桃竹苗大矽谷計畫能相得益彰，相信對桃園發展有助益。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳表示，作為土生土長的桃園人，很榮幸能在家鄉建設臻鼎時代大廈，此處台灣營運總部，也將成為台灣 PCB 供應鏈交流樞紐，期望吸引更多優秀人才與產業夥伴。且桃園有許多優秀大學人才，臻鼎科技已累計投入5.5億元推動社會公益，其中約2億元用於桃園，包括與元智大學、中央大學及中原大學建立產學合作關係，以及提供獎學金培育在地人才，期望大樓的落成能為地方帶來更多就業機會和經濟活力。

沈慶芳說，大廈導入可節能70%的創新環保科技，並與誠品生活合作，打造近5000坪的誠品商城，為桃園文化發展貢獻心力。

全球印刷電路板PCB產業臻鼎科技集團，將於桃園市中壢區高鐵站前設立企業總部，大樓將不僅是企業的營運中心，還將融入誠品生活商場，預計於2028年12月落成。記者翁唯真／攝影
全球印刷電路板PCB產業臻鼎科技集團，將於桃園市中壢區高鐵站前設立企業總部，大樓將不僅是企業的營運中心，還將融入誠品生活商場，預計於2028年12月落成。記者翁唯真／攝影
全球印刷電路板PCB產業臻鼎科技集團，將於桃園市中壢區高鐵站前設立企業總部，大樓將不僅是企業的營運中心，還將融入誠品生活商場，預計於2028年12月落成。記者翁唯真／攝影
全球印刷電路板PCB產業臻鼎科技集團，將於桃園市中壢區高鐵站前設立企業總部，大樓將不僅是企業的營運中心，還將融入誠品生活商場，預計於2028年12月落成。記者翁唯真／攝影

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