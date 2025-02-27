iPhone 16e 開賣倒數 遠傳祭出開賣六大好康
蘋果新機iPhone 16e掀起市場討論度，遠傳（4904）宣布將於本周五（28日）盛大開賣最新iPhone 16e，推出超值資費方案，新機最低０元起，更加碼推出六大好康，抽Apple「十在好禮」，將有10名幸運果粉能將市價約3.5萬元的MacBook Air、或是Apple Watch 10、iPad Air、AirPods Pro 2等Apple產品帶回家！持iPhone SE的用戶舊換新還能享最高現抵5,000元，輕鬆升級千萬不要錯過，還有遠傳VIP老客戶最高再折5,000，立即享萬元優惠，快來遠傳申辦最新AI手機，輕鬆進階旗艦級體驗。
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遠傳指出，實體門市同步開賣空機，最高可再享2,000元折扣，現買現省超划算。而根據遠傳「最心動iPhone機款調查」，iPhone 16e最受35-44歲消費者喜愛，遠傳也於27日抽出三名幸運得獎者並公告至官網，免費帶走AirPods 4乙台，遠傳用心寵果粉絕不手軟！最新iPhone 16e搭配遠傳優質網路服務，再加上超殺優惠方案，堪稱是最佳組合！
遠傳同步祭出iPhone 16e空機優惠，要讓果粉輕鬆享有蘋果新機！遠傳推出超強折扣，購買iPhone 16e系列空機不需綁約，限時下殺128GB現折1,000 元、256GB現折1,500元、512GB現折2,000元，至遠傳直營門市買空機刷卡分期不加價，更有現貨方便取機，無須等待即可快速入手，還有專人協助移機的貼心服務，讓您換機移轉資料無負擔。
不想出門的客戶，遠傳表示，可以至遠傳friDay購物買新機，同享最高折2,000元，使用指定支付工具再享1,200元回饋，搭配遠傳friDay聯名卡享8%最高1000遠傳幣回饋，總計可省4,200元。
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