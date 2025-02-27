仁寶總座：美國無疑是「生產伺服器」的重點區域

代工大廠仁寶（2324）27日召開法說會，面對外界關心旗下各產品線的發展，總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）表示，伺服器產品將會是仁寶2025年衝刺的一個重點領域，我們肯定也會在美國選址來製造，並直言「對伺服器而言，美國無疑是一個重點領域」，不過他透露，確切的地點仍在考察，目前還沒有任何能公布的具體據點。

伯納多羅表示，隨著AI伺服器的問世、整個伺服器市場都呈現快速增長的態勢，包括一般的「通用型伺服器」以及「AI伺服器」產品，近2年來我們都有看到持續在增長，而在團隊的持續努力之下，未來在加速伺服器數量增加的速度，預計將會比通用型伺服器還要快至少三倍左右。雖然市場仍受地緣政治局勢、關稅以及諸如此類的事情衝擊，但仁寶也會持續提升自身的韌性，以及對突發事件的承受及因應能力。

根據仁寶電腦27日最新公布的2024年財報顯示，團隊去年稅後純益為100.42億元，年增31%，每股盈餘達新台幣2.3元。公司也決議將於4月26日配發每股1.4元現金股利，這不僅是仁寶近3年來發放的最高股利，也是團隊自2015年起股利金額的次高紀錄，今年度的股利配發率為61%，團隊也將於5月29日在內湖總部召開股東會。

仁寶指出，去年第4季受到季節性因素影響，加上策略業務調整，營收呈現季減，不過產品組合優化，帶動第4季毛利率達5.04%。營益率則因第4季季節性營業費用較高，使得營益率季對季略減。若以產品營收比重來看，去年 PC 營收占75%，非 PC 產品營收占25%；第4季 PC 營收占比77%，非 PC 產品營收則占23%。團隊說明，雖然去年營收略減4%，但在團隊持續改善獲利表現後，仍繳出毛利率、營益率及淨利率年對年成長的佳績。