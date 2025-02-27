臻鼎聘任簡禎富為新任總經理 衝數位轉型串聯半導體
PCB龍頭臻鼎-KY（4958）27日公告，董事會正式通過聘任簡禎富教授為新任總經理 。 簡禎富擁有深厚的產業經驗與學術背景，長期專注於半導體產業、智慧製造及企業經營戰略，未來將協助臻鼎加速數位轉型並串聯半導體產業鏈。
就任臻鼎總經理之前，簡禎富教授在清華大學擔任執行副校長，並在過去五年擔任臻鼎獨立董事，同時參與臻鼎經營策略委員會。此外，他曾於2005至2008年期間開啟國內學者借調至台積電（2330）的先例，擔任工業工程處副處長，將大數據分析技術、組織資源規劃的決策科學、與智慧製造引進台積電。
簡禎富教授在半導體產業豐富的產學合作經驗、以及智慧製造與企業經營戰略的專業，不僅將助力臻鼎串聯半導體產業鏈，更將加速臻鼎全球生產基地的數位轉型，提升整體營運效率，並推動PCB產業向更高附加價值的方向發展。
臻鼎董事長沈慶芳表示：「我們相信，簡禎富教授的加入，將為臻鼎帶來嶄新的策略視角與技術領導力。未來，臻鼎將持續投入先進製程技術，打造高度智慧化的生產體系，並加速以客戶為中心的全球市場佈局，強化公司長期競爭力。」
臻鼎已訂於3月11日(二)下午3點召開2024年第4季暨全年線上法人說明會，會中除了將詳細說明公司營運概況與未來展望之外，簡禎富總經理亦將與會說明中長期策略規劃的執行。
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