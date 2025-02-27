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友輝遭受駭客攻擊 已啟動防禦機制

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

友輝（4933）27日公告，該公司資訊系統今天遭受駭客網路攻擊。友輝表示，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩疑慮，對公司營運尚無重大影響。

友輝說明指出，公司資安單位於查知遭受網路攻擊時，已啟動相關防禦機制作業，以避免造成公司重大損害或影響。友輝後續將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，並持續密切監控，以確保資訊安全。

網路攻擊 資安 駭客

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