群聯與Lonestar攜手 打造月球首座資料中心
NAND 控制晶片暨 NAND 儲存解決方案整合服務廠群聯（8299）今 (27) 日宣布，攜手專注於月球基礎建設與「Resiliency as a Service」（RaaS）技術的Lonestar Data Holdings Inc.（Lonestar） ，共同推動Lonestar 月球任務「Freedom Mission」並成功發射登月。
Freedom Mission搭載於SpaceX Falcon 9火箭，預計於3月4日抵達月球，開啟人類資料儲存與復原的全新時代，成為地球關鍵知識的終極備援方案。
群聯表示，隨著全球對月球儲存技術的關注升溫，月球作為天然災害與網路攻擊的備援基地，將為關鍵資料提供前所未有的安全保障。群聯電子與 Lonestar 攜手合作，確保 FreedomMission不僅是技術創新，更能開啟星際資料儲存的新未來。Freedom Mission採用由SpaceBilt提供、知名建築師Bjarke Ingels與Martin Voelkle（BIG建築事務所）設計的3D列印外殼，結合群聯企業級Pascari SSD的極端環境耐用特性，打造適應太空嚴峻環境的最佳儲存解決方案。此外，Freedom Mission資料中心具備太陽能供電與自然冷卻設計，確保高效能與低資源需求的長期運作。
Lonestar創辦人兼執行長Christopher Stott表示，在為這項重大計畫選擇儲存技術時，群聯電子無疑是我們的最佳選擇。Freedom Mission的成功發射，只是未來建構PB 級超高儲存容量的長期任務的開端。我們精挑細選能夠與我們一同迎戰最嚴苛環境的合作夥伴，而Freedom Mission將成為強固、可應用於太空的SSD技術驗證平台，為未來月球與星際探索開創全新可能。
群聯電子執行長潘健成表示，群聯很榮幸能成為Lonestar的策略夥伴，為太空探索提供關鍵儲存技術支持。透過這次合作，我們不僅確保群聯 Pascari 企業級 SSD的資料完整性與卓越效能拓展至地球之外，更重要的是，我們期待以此突破為起點，持續推動SSD儲存創新應用，助力人類挑戰未知的儲存未來。
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