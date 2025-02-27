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威剛攜手伊藤忠商事 搶日本廣大消費市場版圖

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛副總吳宗庭(左二)與伊藤忠商事高層簽署合作協定，強強聯手共同拓展日本記憶體市場。圖／威剛提供
威剛副總吳宗庭(左二)與伊藤忠商事高層簽署合作協定，強強聯手共同拓展日本記憶體市場。圖／威剛提供

全球記憶體模組及儲存方案領導品牌：威剛科技（ADATA Technology, 3260 TWO）今（27）日於東京正式與日本大型綜合商社：伊藤忠商事（ITOCHU Corporation, 8001 JP） 及旗下子公司伊藤忠Retail Link簽訂合作契約，雙方強強聯手，共同開拓日本記憶體市場商機，並為日本消費者及企業用戶提供更優質的產品與服務。

威剛表示，台、日雙雄達成夥伴關係後，威剛將在伊藤忠的助益下，快速且大幅搶占日本廣大的消費性版圖；伊藤忠也因威剛品牌力的加持，順利將集團事業觸角延伸至記憶體領域，成功布局消費性電子市場，兩強合作綜效將充份展現雙贏成果。未來伊藤忠商事將為威剛於日本市場的主要進口商，負責威剛產品的供應鏈管理，而伊藤忠 Retail Link則負責威剛產品於當地市場的銷售與通路營運。

此次合作儀式由雙方經營高層代表出席，包括威剛副總吳宗庭、伊藤忠商事及伊藤忠Retail Link共同簽署合作協定。

吳宗庭說，「非常高興能與伊藤忠集團建立長期的策略夥伴關係。這個結盟不但顯示威剛對日本市場的高度重視，且象徵著威剛在日本市場布局邁入全新階段，未來將透過伊藤忠集團的強大通路資源，擴大品牌影響力並提升市場滲透率。」簽約完成後，雙方將立即啟動市場推廣計劃，並逐步落實產品銷售與通路建置，確保合作順利展開。

威剛表示，未來雙方將進一步拓展合作範圍，根據市場需求推出更多符合日本市場特色的產品，並優化供應鏈管理，以提升銷售效率與市場佔有率。隨著此次合作正式啟動，威剛在國際市場的布局更進一步，未來將透過強大的產品陣容與伊藤忠集團的通路優勢，在日本市場開創新局，為品牌發展帶來更強勁的成長動能。

威剛 日本 記憶體模組

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