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遠傳前進MWC 2025秀肌肉 攜手亞旭打造5G FWA 創新應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2025世界通訊大會（MWC）將於3月3日在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳（4904）前進MWC秀肌肉，除與愛立信攜手展出外，更攜手亞旭電腦推出最新5G FWA（固定無線接入）解決方案，打造創新應用。

遠傳網路技術暨營運群執行副總經理郭峻杰將親率技術團隊參與MWC，並攜手亞旭電腦推出最新5G FWA（固定無線接入）解決方案。遠傳表示，5G FWA被視為完成網路覆蓋的最後一哩路，兼具彈性化部署、客製化、佈建成本較低等優勢，在全球市場快速成長，已成為僅次於增強型行動寬頻（eMBB）的第二大5G應用，更是5G網路變現的關鍵應用。

遠傳強調，持續推動5G創新技術，運用28GHz頻段的高頻寬特性，搭配亞旭的5G mmWave ODU（室外單元），成功以無線傳輸取代傳統光纖，在大型活動等不同情境，提供用戶高速、低延遲的網路體驗。這項技術同時應用於基地台回程網路（backhaul），大幅提升部署效率，展現遠傳在網路基礎建設的領先優勢。

遠傳表示，已成功將5G FWA靈活應用於多元場景，包含101跨年晚會，以及平溪、桃園、屏東燈會等大型活動，採用28GHz頻段技術搭配ODU快速部署，即使在人潮眾多的高流量網路環境中，依然能提供穩定連網與流暢直播體驗。

此外，對於偏鄉、深山等光纖較難鋪設地區，遠傳表示，結合3.5GHz頻段覆蓋，提供高效能無線寬頻，降低建設成本並強化網路韌性，展現遠傳滿足多元場景網路需求的能力。

遠傳指出，在5G FWA部署中累積了豐富的實戰經驗，透過反覆測試驗證，遠傳28GHz與Sub-6雙頻段的結合，搭配亞旭的5G NR ODU（同時支援4G LTE Cat.20），實現高效傳輸與低延遲的平衡。基地台回程網路的無線應用同樣經過實地驗證，有效作為光纖備援的優勢，不僅提升網路品質，更為B5G（Beyond 5G）應用奠定堅實基礎。

綜觀未來，遠傳表示，6G整合頻譜與AI技術，實現更高密度、智慧化的網路覆蓋將成為全球趨勢，現今FWA應用發展則為其中關鍵。在設備層面，遠傳將從現行的ODU（室外單元）應用，進一步發展IDU（室內單元），擴展FBB（固定寬頻）服務至家庭與企業的室內環境，與光纖服務互補，實現全場景連網。遠傳持續深耕最新技術，將技術創新轉化為市場價值，解決企業夥伴與用戶痛點，未來也將積極進行跨界跨域合作，提供開創性的使用者體驗。

5G 光纖 遠傳

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