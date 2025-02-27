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兩岸41家廠PCB廠泰國大投資 引爆搶人搶單潮

經濟日報／ 記者尹慧中／桃園即時報導
印刷電路板。（聯合報系資料庫）
印刷電路板。（聯合報系資料庫）

因地緣政治因素PCB大廠群聚泰國等東南亞區域投資，帶動設備商機，不過兩岸41家廠PCB板廠泰國大投資也已引爆搶人搶單潮。台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明27日受訪提到，PCB南向泰國投資總計已有台廠14家與陸資27家廠商投資，2024年迄今產能將全數開出，但同時41家廠開出產能將使當地水電人力等資源分配受限，人力短缺搶人加薪以及訂單都會是問題。

全球印刷電路板族群近年積極搶進泰國設廠，泰國官方甚至統計，將有50個工廠陸續在當地投產，業界估泰國最快2030年將躍居前四大產地，目前包含PCB龍頭臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）等泰國廠皆預定陸續開出產能。不過，各大廠積極搶進也引發排擠效應。

李長明受訪說，地緣政治促使PCB廠大投資東南亞，不過並不是產能不夠，而是地緣政治，但在市場餅沒做大之下恐將出現搶人搶單。

李長明也說，台資廠在國外設廠也有挑戰，如何協助業者海外發展與人才布局需要政府多幫忙。

依據協會統計，台PCB資廠2010年開始產值居全球第一直到2023年，2024年陸資廠產值已超越台資廠，但李長明也說，台廠載板高階產值根留台灣，台廠高階載板全球占比32.6%仍居冠。

李長明說，從AI應用來說，對PCB應用包含高階高層板(High Layer Count, HLC)以及ABF載板需求大增，是台廠強項，2025年整體PCB產業產值可望由輝達（NVIDIA）HLC需求上升帶動，載板也會改善算樂觀。

另外台灣電路板協會日前也指出，從海外人力需求調查中可見，企業在泰國投資設廠預估到2027年底，將會有近3,000名工程師與管理師人才需求，並提國際人才培育計畫。

PCB 泰國

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