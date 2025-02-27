緯創入主聯發紡織竹北廠 廠區轉型背後有這些「推手」

擁有逾52年歷史的老牌加工絲廠聯發（1459）旗下竹北廠正式停止營運，原址在新竹縣政府的積極媒合之下，最終決定由代工廠緯創（3231）接手進駐，也為竹北智慧產業發展帶來重大突破。此次緯創敲定向聯發紡織承租位於竹北十興路的廠房，也代表了竹北地區已正式從「傳統製造業」逐步邁向「高科技產業」，不過這次區域轉型並非是臨時起意，而是集結科技業、地方政府、在地居民的通力合作，並耗費一年半以上的時間，才得以完成的成果，實屬不易。

事實上，竹北地區過去落腳的台廠企業大多都以「傳統製造業」為主，包括這次聯發紡織在內，還有廠區四周的大享容器、中國砂輪等，有不少的傳統製造業者都選擇在這個區域設廠，不過傳產業者平時的製造過程中，免不了會產生廢氣排放的問題，雖然聯發紡織已是當地的模範工廠，較少聽到違規的空氣污染，但在竹北人口密度上升之際，高密度的大樓住宅與煙囪的交錯，也成為該地區的獨特景觀。

不過新竹縣議員蔡蕥鍹則表示，該廠區位於中山五街的竹北成壠重劃區一帶，因為與住家交錯比鄰，也讓里民更加注重居住品質，以及地區的未來發展，她也時常接獲周邊居民的反應，希望能藉由產業升級，改善環境並提升區域發展潛力。因此她去年針對重劃區附近三大廠的輔導轉型，向縣府反應，得到產發處回文告知縣府最新的溝通進度，並預告聯發紡織「近期會有動作！」而如今聽聞聯發紡織宣布退出竹北生產、將廠區出租給緯創資通的消息，也讓在地民眾格外振奮、感到高興。

事實上，緯創資通作為全球知名的電子製造及科技解決方案提供商，近年來積極布局AI、雲端運算、高效能運算（HPC）等領域。緯創24日晚間也透過重訊宣布，團隊為因應AI相關業務需求，決議向聯發紡織纖維股份有限公司，承租位於新竹縣竹北市之土地與廠房設施，租賃期間為2025年至2035年。這也代表該廠從原來有煙囪廠房，搭上AI浪潮搖身一變，成為高科技產業AI辦公室，對此蔡蕥鍹認為，讓有煙囪工廠從高密度的大樓住宅區退場，不僅符合竹北市民的期待，也將帶動整個區域加速邁向轉型升級。

新竹縣產發處表示，112年間新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾反映希望聯發紡織竹北廠考量周邊居民生活品質能夠進行企業轉型，故於112年5月16日，蔡蕥鍹議員偕同縣府產業發展處長陳偉志、科長蘇世昌等團隊，拜會聯發紡織竹北廠廠長林維泰、副廠長鄭榮治，就居民期盼傳統製造業搬遷或轉型的議題交換意見。縣府也在了解民眾訴求後，積極尋求企業合作夥伴，為廠區轉型鋪路。最終三方在經歷一年半的努力後，於114年2月24日終於談妥，確定由緯創資通接手廠區，正式進駐成壠重劃區，並持續推動人工智慧（AI）技術發展，讓竹北正式邁向智慧產業時代。

新竹縣長楊文科表示，緯創進駐竹北，除了將利用廠區建置AI技術研發與應用中心外，也將與當地科技產業鏈結合，強化智慧產業生態系統，也預計將在該基地發展AI運算、智慧製造及自動化應用，吸引更多相關企業進駐，帶動新竹縣的產業升級與發展。他透露，聯發紡織竹北廠的成功轉型，不僅符合居民期待，也為竹北的智慧產業帶來新氣象。縣府將持續媒合企業進駐，強化竹北智慧園區的競爭力，並提供政策支持與資源整合，確保產業轉型順利進行。

新竹縣議員林碩彥則表示，近年竹北人口快速成長，高樓大廈林立，自己十分佩服老牌紡織加工廠，能在周遭環境的改變時，主動將主力生產量能放在大陸劃設的工業區內，管制竹北地區的污染排放，讓竹北空氣品質提升，給予肯定。此次多方攜手合作，共同為竹北產業推動升級，也將成為區域發展的重要里程碑，隨著緯創資通的進駐，竹北智慧產業園區將吸引更多高科技投資，進一步奠定新竹縣為國內AI產業核心基地的地位。