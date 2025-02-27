創鑫智慧聯手高登智慧與超恩 推出企業級一站式生成式 AI 方案

因應工業AI在地端部署的強勁需求，創鑫智慧（Neuchips）日前宣布，旗下Viper系列AI加速卡將與超恩（Vecow）ECX-3100 RAG超強固工作站結合，透過高登智慧（GSH）的ShareGuru SLM解決方案，提供高能效、低耗電的軟硬整合式方案，以滿足邊緣端蓬勃發展的生成式AI應用需求。

創鑫智慧執行長劉景慈（Ken Lau）表示，在德國2025年嵌入式世界展覽會（Embedded World）的超恩展位，將可看到Viper AI加速卡的獨特功能，包括在平均僅45W功耗下支持120億參數模型，在高登智慧ShareGuru SLM解決方案基礎下，輔以創鑫智慧與超恩工業邊緣AI計算系統的協助，將可提供安全且高效的AI處理，以滿足現代工業環境資安相關要求。此一完整解決方案能為企業主管提供即時的業務洞察，協助他們以更低的營運成本做出更快速的決策。

專注於大語言模型（LLM）和生成式AI晶片設計的創鑫智慧，與超恩所合作開發的高能效解決方案，將分別整合雙方Viper系列LLM加速卡與邊緣AI運算系統，其中創鑫智慧提供的是企業級離線AI解決方案，搭載Raptor N3000 LLM加速晶片，這一戰略合作可望帶給企業高精準度且可信賴的解決方案，以加速生成式AI發展和雙贏的企業部署。

超恩ECX-3100 RAG超強固工作站採用Intel Core i9/i7/i5/i3處理器搭載工作站等級Intel R680E PCH，內建96GB DDR5高速記憶體，是一款極精巧整合式生成式AI推論平台，具備多種高速資料傳輸介面：10G USB、2.5G網路以及5G/WiFi/BT/4G/LTE/GPRS/UMTS無線傳輸，彈性支援DC 12V至50V寬範圍電源輸入，車用電源控制功能，超堅固設計，可滿足邊緣端生成式AI應用的多樣化需求。

超恩執行副總黃聖凱指出，隨著生成式AI應用的發表，市場上對Gen AI的需求正快速增長，超恩與創鑫智慧合作開發以RAG為主的先進Gen AI專用軟硬體整合解決方案，讓企業使用者在無需額外進行訓練即能以自然語言利用Gen AI技術提取企業資料庫/商業智能中最新分析，從而提供更關鍵和高品質如圖表化的結果，加快企業用戶決策過程，相較於傳統以雲端為基礎的GPU解決方案，更具成本效益、紮實的推論性能且低功耗的GenAI工作站的用戶來說，這才是至關重要。

劉景慈進一步說，Viper AI LLM加速卡展現創鑫智慧在生成式AI市場上的敏捷應變能力，為高登智慧ShareGuru QA 2.0自然語言轉換資料庫查詢（Natural Language to SQL）方案提供動力，在極為節能與高容量記憶體配置下，提供企業級語言模型能力，透過此一戰略整合，ShareGuru QA2.0 是一個與SLM配合運作的SQL Agent，並充分利用Mistral-Nemo（為一個120億參數模型）的能力，僅在單張Viper卡上高效運行，同時僅消耗45W功率，實現安全的本地AI處理，無需傳統基礎設施的複雜性和成本。