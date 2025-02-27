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威剛、伊藤忠Retail Link簽訂合作契約 聯手開拓日本記憶體市場商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛科技副總吳宗庭（左二）與伊藤忠商事高層簽署合作協定，強強聯手共同拓展日本記憶體市場。照片／公司提供。
威剛科技副總吳宗庭（左二）與伊藤忠商事高層簽署合作協定，強強聯手共同拓展日本記憶體市場。照片／公司提供。

全球記憶體模組及儲存方案領導品牌威剛（3260）27日於東京正式與日本大型綜合商社伊藤忠商事及旗下子公司伊藤忠Retail Link簽訂合作契約，雙方強強聯手，共同開拓日本記憶體市場商機，並為日本消費者及企業用戶提供更優質的產品與服務。

台、日雙雄達成夥伴關係後，威剛將在伊藤忠的助益下，快速且大幅搶占日本廣大的消費性版圖，而伊藤忠也因威剛全球第二大記憶體模組品牌力的加持，順利將集團事業觸角延伸至記憶體領域，成功布局消費性電子市場，兩強合作綜效將充分展現雙贏成果。

威剛指出，未來伊藤忠商事將為威剛於日本市場的主要進口商，負責威剛產品的供應鏈管理，而伊藤忠 Retail Link則負責威剛產品於當地市場的銷售與通路營運。

威剛副總吳宗庭進一步說，非常高興能與伊藤忠集團建立長期的策略夥伴關係，這個結盟不但顯示威剛對日本市場的高度重視，且象徵著威剛在日本市場布局邁入全新階段，未來將透過伊藤忠集團的強大通路資源，擴大品牌影響力並提升市場滲透率。

威剛近年積極推動國際市場發展，而日本市場憑藉其高端消費力與嚴格品質標準，成為品牌的重點布局區域。本次與伊藤忠集團的合作，不僅將提升威剛產品的市場可見度，也將優化供應鏈效率，讓產品更快、更穩定地進入日本市場。

根據合作規劃，威剛與伊藤忠集團的合作將涵蓋多類產品，從高效能儲存設備到個人與企業應用方案，包括三大項目，首先是高效能固態硬碟（SSD），也就是針對遊戲玩家、專業創作者及企業級應用需求，提供高速儲存解決方案。其次是在記憶體模組方面，高效能與穩定性的記憶體模組，適用於各類PC與伺服器環境，最後則是在行動儲存設備部分，像是外接式SSD、隨身碟與記憶卡等，滿足消費者與專業用戶的需求。

威剛強調，未來雙方將進一步拓展合作範圍，根據市場需求推出更多符合日本市場特色的產品，並優化供應鏈管理，以提升銷售效率與市場占有率。

威剛補充，隨著此次合作正式啟動，威剛在國際市場的布局更進一步，未來將透過強大的產品陣容與伊藤忠集團的通路優勢，在日本市場開創新局，為品牌發展帶來更強勁的成長動能。

威剛 日本 記憶體模組

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