工研院與中華電信展示高軌衛星通訊 訊號穩還有AI助理
工研院研發「5G開放式架構NTN基站系統」，今年攜手中華電信參加世界行動通訊大會（MWC 2025），於MWC 台灣館大展高軌衛星通訊，同時也展示「5G/6G先期專網智慧解決方案」，讓基地台不僅能降低功耗、提升效能、人體姿態辨識，還有GAI虛擬助理功能。
工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安指出，工研院成功研發符合具衛星追蹤技術之非地面網路基地台，讓NTN基地台可以克服高軌衛星通訊高傳輸延遲與高度變動通訊環境的挑戰，整合中華電信商用高軌衛星，完成端到端視訊通話驗證，強化高低軌衛星整合之多元應用，也加速促成NTN多軌融合應用情境融入生活。
中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信憑藉深厚的網路技術與研發實力，持續推動衛星技術布局與產業合作。未來將與政府、企業及衛星研究機構緊密合作，整合多軌群星網路服務資源，攜手推動台灣衛星產業的升級與全球化發展。
此外，為了加速5G專網發展，工研院也展示5G/6G先期專網智慧解決方案，三大亮點包括「智慧布建」結合6G新型網元智慧反射板規畫與訊號模擬，會依照終端位置，設定不同的入射和反射角配置，並監控設備即時狀態，提升通訊品質、降低能耗。
第二是「人體姿態辨識」，結合6G感知技術，使網路成為感知器，可判斷使用者位置與行為，動態調整RIS的反射角，進而提升網路的訊號品質；第三則是「GAI虛擬助理」人工智慧對話系統，讓任何沒有網管背景的工程師，透過簡單的問答，都能輕鬆調整網路配置參數，讓未來不斷更新、多元應用的專網型態，能高效掌握網路管理。
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