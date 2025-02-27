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中華電攜手工研院 實現衛星5G視訊通話

中央社／ 台北27日電

中華電信今天宣布，攜手工研院完成台灣中新二號（ST-2）高軌自主衛星與5G基地台的系統整合，實現高軌衛星端到端雙向視訊通話，象徵衛星通信與5G網路深度融合成功。

中華電信今天透過新聞稿指出，攜手工研院資通所完成台灣中新二號（ST-2）高軌自主衛星與5G基地台的系統整合，率先實現全球首創基於3GPP 5G NRNTN（New Radio for Non-Terrestrial Network）標準通訊協定的高軌衛星端到端雙向視訊通話。

中華電信說明，成功實現的衛星視訊通話技術，符合國際最新的3GPP Rel-19標準規格。

中華電指出，雙方合作在中華電陽明山衛星通信中心建置5G NR NTN驗證場域，結合ST-2高軌自主衛星、工研院自主開發的NR NTN基地台、NR NTN手機與中華電信研究院的衛星轉頻器，克服距地3萬6000公里高軌衛星Ku頻段的高延遲、訊號衰減挑戰，完成端到端雙向衛星視訊通話及數據傳輸測試。

中華電信強調，行動與衛星系統整合技術得益於長期參與3GPP行動通訊標準組織實，近年來更擔任3GPPNR NTN Ku頻段（10.7-14.5GHz）工作項目主持人，貢獻衛星通信技術標準化。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電持續推動衛星技術布局與產業合作，未來將與政府、企業及衛星研究機構，整合多軌群星網路服務資源，推動台灣衛星產業升級。

5G 中華電信 視訊

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