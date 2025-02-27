集邦：DRAM龍頭三星市占率跌破4成 SK海力士逼近
市調機構集邦科技統計，2024年第4季全球DRAM營收突破280億美元，季增9.9%。三星（Samsung）市占率跌破4成關卡，滑落至39.3%，SK海力士（Hynix）市占率攀升至36.6%，進一步拉近與三星的差距。
集邦科技今天發布新聞稿表示，2024年第4季伺服器DDR5合約價上揚，加上高頻寬記憶體（HBM）集中出貨，帶動全球動態隨機存取記憶體（DRAM）營收達285.98億美元，季增9.9%。
集邦科技指出，三星第4季營收112.5億美元，季增5.1%，仍居全球DRAM龍頭，不過，市占率自第3季的41.1%，滑落至第4季的39.3%，。
SK海力士受惠HBM3e出貨放量，第4季營收攀高至104.58億美元，季增16.9%，為全球第2大DRAM廠，市占率自第3季的34.4%攀升至第4季的36.6%，拉近與三星的差距。
美光（Micron）在伺服器DRAM及HBM3e出貨增長帶動下，第4季營收攀升至64億美元，季增10.8%，為全球第3大DRAM廠，市占率自第3季的22.2%攀高至第4季的22.4%。
展望未來，集邦科技預期，隨著時序步入生產淡季，供應商2025年第1季位元出貨量恐將季減，整體合約價將下滑。
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