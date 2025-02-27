台、中資PCB廠湧進泰國投資 李長明：業界憂搶人搶單

經濟部昨天與9家PCB大廠對談，台灣電路板協會理事長李長明表示，川普關稅新政對PCB目前沒有大影響，但14家台資PCB廠、27家陸廠都赴泰國投資，今年全部產能開出，業界憂心未來出現「搶人搶單」的惡性競爭。

全球PCB龍頭廠臻鼎-KY今天在桃園青埔高鐵站前舉行台灣總部動土典禮，台灣電路板協會理事長李長明受訪時透露，經濟部26日下午與9家PCB大廠包括欣興、臻鼎-KY、高技、華通、金像電等代表對談，共同討論關稅影響與產業變局。

李長明指出，會中談論議題廣泛，業者普遍共識是川普關稅新政對PCB產業，「目前影響應該沒那麼大」，但以後會如何變化仍是未知，要持續關注。

對於美國總統川普上任後，再度興起全球關稅戰，臻鼎-KY董事長沈慶芳今天表示，目前都沒有很大的影響，臻鼎今年營運會創新高，產品應用別與AI相關的比重可達到70%，不會有赴美國設廠的計畫。

而全球PCB業者搶進新南向，台資企業共有14家板廠赴泰國設廠，也有27家中資廠前進泰國投資，李長明表示，從2024年下半年起，各家泰國廠產能陸續開出，總計41家PCB板廠今年會開出全部產能，資源不足的問題開始浮現，業者擔心會出現「搶人搶單」的惡性競爭狀況。

「當地的水電夠不夠？人力夠不夠？」李長明表示，人力如果不夠，業者就要加薪搶人才，而這波新南向投資並非產能供不應求，而是地緣政治牽動，「大家去了，產能都開出來，訂單這個大餅卻沒有增加，就要擔心殺價搶訂單的問題」。

他也提到，台資企業前進泰國也會面臨沒有管理外國公司經驗的挑戰，畢竟過去台資企業大部分都是到中國大陸設廠居多，業者向政府表示，盼得到政府協助發展海外人才。

根據台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科所出具報告指出，2024全年，陸資PCB產業將快速成長至267.9億美元，全球市占率將提升至32.8%，可能超車台灣，成為全球PCB產值最大。

李長明表示，陸資PCB產值超車台灣，也成為業者與經濟部對談聚焦的議題，台資PCB供應鏈產值在2010年至2023年一直居於全球第一，但2024年產值被中國追上。

他分析，主因為環境改變，包括中國政府大力扶植產業，祭出獎勵措施，但台灣業者並不擔心，畢竟PCB產品類別很多，包含高階板與載板都是根留台灣，以載板而言，台資企業產值在2023年仍占全球32.6%市占，還是全球第一。

尤其PCB應用中，與AI相關的高層板和載板，台資還是比陸資居於領先地位，他表示，2025年PCB產業狀況會比去年好，台資PCB產值會上升，載板和高層板受惠Nvidia伺服器生產，帶動整個產值，儘管產值很難再追回全球第一的地位，「台灣PCB產業更重要的是往高值化發展」，產品單價提升，但生產面積不見得要增加很多，也能帶動產值。

他也提到，高層板畢竟和一般PCB、HDI生產製程不同，還是有門檻，ABF更不用說，初期良率不佳，但會慢慢回升。