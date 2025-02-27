川普加關稅 台灣電路板協會估PCB影響不大
台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明今日受訪提到，對美國總統川普拋出相關增加關稅議題，9家廠商代表欣興（3037）、臻鼎（4958）、華通（2313）、金像電（2368）、高技（5439）等與經濟部會議開會，其中談到川普可能增加關稅議題，預期對PCB影響不大，至於後續實際如何發展尚待觀察。
李長明今日出席PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今天在桃園青埔高鐵站前舉行台灣總部「臻鼎時代大廈」動土典禮，會後受訪作上述表示。
另外台灣電路板協會預計3月18日舉辦第12屆第一次會員大會，屆時會員大會將舉辦理監事改選，此次選舉公告顯示，欣興、富喬、定穎、陽程、台灣尼德科、貴研實業等新增代表候選人。
依據選舉公報，此次理事長候選人包含主要代表欣興執行長總經理蘭庭、新增定穎控股總經理劉國瑾、富喬總經理陳壁程，監事則新增陽程特助黃信維等。業界說，此屆燿華董事長張元銘當選理事長呼聲高，張元銘目前擔任協會副理事長並兼任TPCA泰國聯誼會會長，不過此次候選人新增登記較多也讓改選競爭激烈。
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