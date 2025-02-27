快訊

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

首家跨足顯示及半導體封裝的群創 獲台灣智慧財產管理制度AA 級驗證

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
首家跨足顯示及半導體封裝的群創光電，獲台灣智慧財產管理制度AA級驗證。記者李珣瑛／攝影
首家跨足顯示及半導體封裝的群創光電，獲台灣智慧財產管理制度AA級驗證。記者李珣瑛／攝影

群創（3481）光電宣布成功通過台灣智慧財產管理制度（TIPS）AA級制度驗證，已於2月20日接受經濟部產業發展署頒證，成為首家同時跨足顯示技術及半導體封裝技術，並通過嚴格標準取得認證的公司，展現群創於創新研發、經營策略及智財保護三大面向的決心和實力。

為持續構建符合ESG（環境、社會與公司治理）趨勢並完善智財管理系統，群創於2022年度首次導入台灣智慧財產管理制度（TIPS）A級制度並順利通過驗證，2023年度通過再驗證。為持續精進智財管理制度，群創於2024年度積極參與由經濟部產業發展署主辦的「創新智財經營輔導計畫」，此計畫旨在透過創新智財管理制度的建立，以連結企業的環境與社會責任，群創已成功通過TIPS AA級驗證。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示：「在當前科技快速發展的時代，企業競爭不再侷限於生產技術與產品品質，智慧財產權的管理和創新能力亦成為企業持續成長的關鍵。群創藉經濟部產業發展署『創新智財經營輔導計畫』重新審視智財管理流程，並同步盤點技術研發的現狀，對綠色產品與綠色專利進行新一輪的布局與連結，有效地響應節能減碳等議題，將企業ESG永續達成具體化，以致力精進智財管理、技術創新與社會責任，在提升企業競爭力的同時，亦為促進高科技產業的健康發展、推動社會進步作出貢獻。」

展望未來，群創將持續秉持「More than Panel」核心發展策略，積極拓展顯示器垂直整合領域應用及提升技術效能精進，除深耕顯示器領域發展，更擴大車載顯示器、醫療X光平板感測器及先進半導體封裝等布局，積極於顯示器領域與非顯示器領域尋求技術突破與市場機會，創造優質智慧財產、強化競爭優勢，結合永續經營ESG指標，以創新為導向，持續朝「突圍轉型，拓展觸角」邁進，致力達成「群創群力，面板永續」願景的落實。

經濟部 群創 顯示器

延伸閱讀

取得高市青年局認證者 求職一卡通可獲優先面試

彰化縣率全國之先 補助58校學生進虛擬情境聽說讀寫學英語

面板廠群創轉型徵才 盼養成半導體大軍

期貨商論壇／群創期 潛利可期

相關新聞

聯發科MWC 2025展示新世代通訊及AI技術 擴大從雲端到邊緣的領先地位

聯發科在2025年世界通訊大會（Mobile World Congress，MWC 2025）火力全開，將展示多項引領無...

宇峻攜手智寶國際 取得FFXIV繁中PC版代理

宇峻奧汀27日宣布與智寶國際聯合取得SQUARE ENIX旗下著名的FINAL FANTASY XIV（簡稱FFXIV）...

工研院與中華電信展示高軌衛星通訊 訊號穩還有AI助理

工研院研發「5G開放式架構NTN基站系統」，今年攜手中華電信參加世界行動通訊大會（MWC 2025），於MWC 台灣館大...

川普加關稅 台灣電路板協會估PCB影響不大

台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明今日受訪提到，對美國總統川普拋出相關增加關稅議題，9家廠商代表欣興（3037）、臻...

首家跨足顯示及半導體封裝的群創 獲台灣智慧財產管理制度AA 級驗證

群創（3481）光電宣布成功通過台灣智慧財產管理制度（TIPS）AA級制度驗證，已於2月20日接受經濟部產業發展署頒證，...

Server DRAM與HBM持續支撐 DRAM產業營收季增達9.9%

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，2024年第4季全球DRAM產業營收突破280億美元，較前一季成長9....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。