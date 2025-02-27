首家跨足顯示及半導體封裝的群創 獲台灣智慧財產管理制度AA 級驗證

群創（3481）光電宣布成功通過台灣智慧財產管理制度（TIPS）AA級制度驗證，已於2月20日接受經濟部產業發展署頒證，成為首家同時跨足顯示技術及半導體封裝技術，並通過嚴格標準取得認證的公司，展現群創於創新研發、經營策略及智財保護三大面向的決心和實力。

為持續構建符合ESG（環境、社會與公司治理）趨勢並完善智財管理系統，群創於2022年度首次導入台灣智慧財產管理制度（TIPS）A級制度並順利通過驗證，2023年度通過再驗證。為持續精進智財管理制度，群創於2024年度積極參與由經濟部產業發展署主辦的「創新智財經營輔導計畫」，此計畫旨在透過創新智財管理制度的建立，以連結企業的環境與社會責任，群創已成功通過TIPS AA級驗證。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示：「在當前科技快速發展的時代，企業競爭不再侷限於生產技術與產品品質，智慧財產權的管理和創新能力亦成為企業持續成長的關鍵。群創藉經濟部產業發展署『創新智財經營輔導計畫』重新審視智財管理流程，並同步盤點技術研發的現狀，對綠色產品與綠色專利進行新一輪的布局與連結，有效地響應節能減碳等議題，將企業ESG永續達成具體化，以致力精進智財管理、技術創新與社會責任，在提升企業競爭力的同時，亦為促進高科技產業的健康發展、推動社會進步作出貢獻。」

展望未來，群創將持續秉持「More than Panel」核心發展策略，積極拓展顯示器垂直整合領域應用及提升技術效能精進，除深耕顯示器領域發展，更擴大車載顯示器、醫療X光平板感測器及先進半導體封裝等布局，積極於顯示器領域與非顯示器領域尋求技術突破與市場機會，創造優質智慧財產、強化競爭優勢，結合永續經營ESG指標，以創新為導向，持續朝「突圍轉型，拓展觸角」邁進，致力達成「群創群力，面板永續」願景的落實。