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宇峻攜手智寶國際 取得FFXIV繁中PC版代理

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
圖／SQUARE ENIX
圖／SQUARE ENIX

宇峻奧汀27日宣布與智寶國際聯合取得SQUARE ENIX旗下著名的FINAL FANTASY XIV（簡稱FFXIV）繁體中文PC版發行代理權；由宇峻奧汀負責營運，服務範圍包含台灣、香港、澳門、新加坡與馬來西亞等地區。宇峻奧汀官方預告FFXIV繁體中文版將於2025年上市以外，同時公開製作人兼導演-吉田直樹的問候影片，並邀請玩家參加3月30日舉辦的FFXIV繁中版記者會暨玩家見面會。

FINAL FANTASY XIV是由日本SQUARE ENIX（史克威爾艾尼克斯）公司所開發的大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG），全球累計玩家數超過3,000萬且規模持續擴大，開發團隊定期推出更新和擴展包，從「A Realm Reborn」新生至今已推出了五部資料片。 FFXIV提供多樣種族與職業，每個職業都有其獨特的技能和玩法，玩家可以探索艾奧傑亞廣闊的世界，遊戲劇情豐富且引人入勝，讓玩家沉浸在一個充滿冒險和情感的故事中。

FINAL FANTASY XIV屢屢在全球各項遊戲評比中得到各種獎項，包括TGA的"Best Ongoing Game"以及Best MMORPG of the Year等全球200多個獎項。 同時，FFXIV的音樂風格多樣，涵蓋了交響樂、電子音樂和傳統樂器等。 獨特的配樂涵蓋了遊戲的各個方面，為玩家帶來了豐富的視聽享受而廣受好評，FFXIV在2017年得到了「最多原創音樂作品的電子遊戲」的金氏世界紀錄。

FINAL FANTASY XIV的玩家社群以其友好和熱情著稱，玩家之間經常互相幫助，無論是新手還是老玩家，都能在社群中找到支持。玩家積極參與遊戲的更新和活動，並經常在社交媒體上分享創意，與志同道合的玩家一起冒險和交流，建立深厚的友誼等，這些特色使FFXIV的玩家社群成為一個充滿活力和溫暖的大家庭。

宇峻奧汀董事長劉信表示：「我們很高興宣布FFXIV繁體中文版代理。 同樣身為遊戲製作人，對於吉田先生有著極高的敬意。吉田先生在艱難的情況下承擔挑戰，以玩家需求為核心的開發理念，認真聆聽玩家的心聲並給予即時的反饋，讓FFXIV從『A Realm Reborn』版本後逐步成為玩家心目中的神作。」智寶國際董事長鄧橋表示：「智寶國際在國際ACG IP的開發與經營，一直都是以滿足粉絲的需求為最高目標。從2年前開始，與宇峻奧汀共同爭取FFXIV代理的過程中，也都是以提供玩家最好的遊戲體驗為理念，對於FFXIV繁體中文版的上市，我們充滿了興奮與期待。」

我們了解許多玩家引頸期盼FFXIV能有繁體中文版，宇峻奧汀與智寶國際聯合，以長期合作為前提爭取代理發行，很感謝SQUARE ENIX與吉田先生對於我們的信任與支持，我們將秉持SQUARE ENIX營運FFXIV的精神，提供原汁原味的遊戲內容、高品質的遊戲環境，讓繁體中文地區的玩家們有良好的遊戲體驗與緊密互動的玩家社群，這是我們營運的目標也是吉田先生對於我們的期待。

史克威爾艾尼克斯 單機遊戲 宇峻奧汀 智寶 社群

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