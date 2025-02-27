聯發科MWC 2025展示新世代通訊及AI技術 擴大從雲端到邊緣的領先地位

聯發科在2025年世界通訊大會（Mobile World Congress，MWC 2025）火力全開，將展示多項引領無線通訊邁向下世代6G的重要技術，包括雲端、邊緣、終端融合運算、實網連線的低軌NR-NTN技術、子頻全雙工技術、及聯發科技最新發表的M90 5G-Advanced數據機。聯發科也將展示天璣品牌在手機及車用領域的最新進展，以及最新搭載聯發科技產品的世界領先品牌裝置。

聯發科總經理陳冠州表示，此次在MWC展出邁向6G世代的最先進技術、生成式AI協同運算、5G-Advanced解決方案等最新發展，正是掌握機會的最佳體現。

聯發科將展示其為即將到來的6G標準提案研發的一項重要技術，該技術混合運算創新技術（整合通訊與運算），將裝置雲與無線接取網路（RAN）結合為「邊緣雲」，可將環境運算（Ambient Computing）從裝置端延伸到RAN，融合雲端、邊緣、終端環境運算，在生成式AI、電信等級的隱私及個資治理、動態運算資源調度等應用情境中達到低延遲效果。此技術分別與NVIDIA與Intel及HTC G REIGNS合作展示。

聯發科也展出的波封輔助射頻前端系統（Envelope-Assisted RF Front-End System）能增加功率放大器的能源使用效率25%、減緩裝置功耗和熱生成速率，此外，在同樣功率波封內增加超過100MHz可用頻寬且高功率之涵蓋率也更廣。

子頻全雙工（SBFD）是一項未來可能應用在5G-Advanced和6G的實體層技術，其最大特色為能在未配對的分時雙工（Time Division Duplex，TDD）頻譜上，顯著提升上行涵蓋率並降低延遲，讓新型服務得以實行。於此，聯發科與是德科技合作展示子頻全雙工進行中降低自我干擾的重要技術突破，尤以克服小型裝置發射與接收天線之間近距離訊號干擾的難關為一大重點。

聯發科表示，M90數據機搭載的智慧天線技術，將天線結合距離感測功能，能透過感測天線特性變化，辨識使用者握持裝置方式，動態調整天線系統適配電路與上行功率，維持訊號品質穩定。此項技術將由聯發科技與Anritsu安立知於MWC 2025會上共同展出。