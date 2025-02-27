Server DRAM與HBM持續支撐 DRAM產業營收季增達9.9%

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，2024年第4季全球DRAM產業營收突破280億美元，較前一季成長9.9%；由於server DDR5的合約價上漲，加上HBM集中出貨，前三大業者營收皆持續季增。平均銷售單價方面，多數應用的合約價皆反轉下跌，唯美系CSP增加採購大容量server DDR5，成為支撐server DRAM價格續漲的主因。

展望2025年第1季，隨著進入生產淡季，整體原廠出貨位元量將季減。價格部分，因PC OEM、手機業者持續去化庫存，DRAM供應商將DDR4及部分HBM產能回流至server DDR5，CSP採購動能放緩，預估第1季一般型DRAM合約價、一般型DRAM及HBM合併的整體合約價皆下跌。

HBM3e助力，SK hynix營收市占緊追Samsung

分析各供應商2024年第4季營收情況，Samsung營收季增5.1%、達112.5億美元，儘管市占微幅下滑，仍維持排名第一。由於PC OEM及手機業者執行庫存去化，LPDDR4及DDR4出貨快速萎縮，加上Samsung於去年底才集中出貨HBM產品，其第4季位元出貨量呈現季減。

排名第二的SK hynix，2024年第4季營收增加至104.6億美元，季增16.9%，市占上升至36.6%。其位元出貨量季增，反映出HBM3e出貨放量，效應大於LPDDR4及DDR4出貨縮減帶來的影響。Micron的營收季增10.8%至64.0億美元，市占大致持平前一季，排名第三；server DRAM及HBM3e出貨放量同樣帶動其位元出貨量季增。