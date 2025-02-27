中華電信攜手工研院完成3GPP NR NTN衛星視訊通話

中華電（2412）攜手工研院資通所，成功完成台灣中新二號（ST-2）高軌自主衛星與5G基地台的系統整合，率先實現全球首創基於3GPP 5G NR NTN（New Radio for Non-Terrestrial Network）標準通訊協定的高軌衛星端到端雙向視訊通話。本次成功實現的衛星視訊通話技術，符合國際最新的3GPP Rel-19標準規格，也象徵衛星通信與5G網路的深度融合邁向實現。

中華電信在陽明山衛星通信中心建置5G NR NTN驗證場域，結合ST-2高軌自主衛星、工研院自主開發的NR NTN基地台、NR NTN手機與中華電信研究院的衛星轉頻器。憑藉豐富的行動與衛星系統技術，團隊成功克服距地36,000公里高軌衛星Ku頻段的高延遲與訊號衰減挑戰，完成端到端雙向衛星視訊通話及數據傳輸測試。

此次成果不僅展示了中華電信在行動與衛星系統整合技術上的深厚實力，也得益於其長期參與3GPP行動通訊標準組織實力的積累，近年來更擔任3GPP NR NTN Ku頻段（10.7-14.5GHz）工作項目主持人。作為標準規格的主要撰寫者，中華電信對衛星通信技術標準化的貢獻為本次驗證成功奠定了堅實基礎。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信憑藉深厚的網路技術與研發實力，持續推動衛星技術布局與產業合作。未來將與政府、企業及衛星研究機構緊密合作，整合多軌群星網路服務資源，攜手推動台灣衛星產業的升級與全球化發展。

工研院資通所所長丁邦安表示，這次與中華電信的合作，充分展現了台灣在衛星通信與5G技術整合的創新實力。本次成果也將在MWC 2025中向全世界展示。