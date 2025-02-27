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聯發科MWC將展現技術肌肉 展出6G融合運算技術

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科（2454）於27日宣布，將於2025世界通訊大會（ MWC 2025） 展示新世代通訊及 AI 技術，擴大從雲端到邊緣的領先地位，展出範圍涵跨 6G 融合運算技術、5G-Advanced 數據機、低軌衛星 NR-NTN、生成式 AI 閘道器等。圖/本報資料照片
聯發科（2454）於27日宣布，將於2025世界通訊大會（ MWC 2025） 展示新世代通訊及 AI 技術，擴大從雲端到邊緣的領先地位，展出範圍涵跨 6G 融合運算技術、5G-Advanced 數據機、低軌衛星 NR-NTN、生成式 AI 閘道器等。圖/本報資料照片

聯發科（2454）於27日宣布，將於2025世界通訊大會（ MWC 2025） 展示新世代通訊及 AI 技術，擴大從雲端到邊緣的領先地位，展出範圍涵跨 6G 融合運算技術、5G-Advanced 數據機、低軌衛星 NR-NTN、生成式 AI 閘道器等。

聯發科指出，該公司將在 MWC 攤位展示多項引領無線通訊邁向下世代 6G 的重要技術，包括雲端、邊緣、終端融合運算、實網連線的低軌 NR-NTN 技術、子頻全雙工技術、及最新發表的 M90 5G-Advanced 數據機。

同時，也將展示天璣品牌在手機及車用領域的最新進展，以及最新搭載聯發科技產品的世界領先品牌裝置。

聯發科總經理陳冠州表示，該公司致力於推動業界領先的通訊、AI 應用、全球標準，這也為豐富大眾生活而創造更多機會；此次在 MWC 展出邁向 6G 世代的最先進技術、生成式 AI 協同運算、5G-Advanced 解決方案等最新發展，正是掌握此機會的最佳體現。

聯發科將展示其為即將到來的 6G 標準提案研發的一項重要技術，該技術混合運算創新技術，將裝置雲與無線接取網路（RAN）結合為「邊緣雲」，可將環境運算從裝置端延伸到 RAN，融合雲端、邊緣、終端環境運算，在生成式 AI、電信等級的隱私及個資治理、動態運算資源調度等應用情境中達到低延遲效果。此技術分別與輝達、英特爾及 HTC G REIGNS 合作展示。

6G AI 聯發科

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