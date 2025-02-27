聯發科攜手NVIDIA MWC展示6G混合運算技術

聯發科今天宣布，在全球行動通訊大會（MWC）分別與輝達（NVIDIA）和英特爾（Intel）合作展示邁向6G世代的混合運算創新技術。

聯發科發布新聞稿指出，混合運算創新技術整合通訊與運算，將裝置雲與無線接取網路（RAN）結合為「邊緣雲」，可將環境運算（Ambient Computing）從裝置端延伸到RAN，融合雲端、邊緣、終端環境運算，在生成式AI、電信等級的隱私及個資治理、動態運算資源調度等應用情境中達到低延遲效果。

聯發科總經理陳冠州表示，聯發科致力於推動通訊、AI應用及全球標準，在這次的MWC展出邁向6G世代的先進技術，以及生成式AI協同運算和5G-Advanced解決方案等。

聯發科指出，子頻全雙工（SBFD）技術未來可能應用在5G-Advanced和6G，能夠在未配對的分時雙工（TDD）頻譜上，提升上行涵蓋率並降低延遲，讓新型服務得以實行。聯發科與是德科技合作展示子頻全雙工進行中降低自我干擾的技術突破。

聯發科表示，展出的用戶端設備（CPE）與其周邊系統智慧聯動的生成式AI基礎設施，將生成式AI功能，從手機或智慧家庭裝置釋放至周邊連線裝置，並在保護資料隱私及安全前提下，增進裝置能力與促進更廣泛服務應用及商機。