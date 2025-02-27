影／全球PCB領導大廠臻鼎 台灣總部今在桃園青埔動工

全球PCB領導大廠臻鼎今天於桃園青埔高鐵站前舉行台灣總部「臻鼎時代大廈」動土祈福典禮，桃園市長張善政也前往出席，張善政表示希望臻鼎在大樓落成後帶領桃園PCB產業繼續邁進。

臻鼎也攜手誠品生活，打造近5,000坪的獨棟大店，結合人文閱讀、創意設計、主題展覽、親子育樂及國際美食等多元豐富內容，打造全新的文化科技場域，營造PCB科技與文化產業共融聚落。自去年與誠品生活簽約後，將誠品生活的需求一併納入設計施工，預計2028年底同步開幕。