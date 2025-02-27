工研院攜手中華電信前進 MWC！大展高軌衛星通訊新技術

當低軌衛星成本下降、布滿太空之際，現有衛星何去何從？高軌衛星提升利用率成為解方之一。衛星迅速擴增，帶動太空商機，刺激通訊產業布局多軌衛星。經濟部產業技術司成果也前進MWC世界行動通訊大會，在經濟部產業技術司支持下，工研院研發「5G開放式架構NTN基站系統」，今年攜手中華電信（2412）參加世界行動通訊大會（MWC 2025），並於MWC臺灣館大展高軌衛星通訊。

面對低軌衛星的強勢發展，再加上消費者的收視習慣改變，逐漸從衛星電視轉自網路串流，成為電信業經營高軌衛星的挑戰之一。衛星依據與地球的距離，有不同的使用功能。高軌衛星距離地面超過35,000公里，一顆衛星即可提供全球特定區域的長時間穩定信號，覆蓋範圍廣，且因與地球同步運行，適合於電信廣播及固定通訊服務等應用。若電信業能提升高軌衛星的多元運用，即可均衡布局多軌衛星商機。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，工研院成功研發符合具衛星追蹤技術之非地面網路（Non-Terrestrial Networks；NTN）基地台，遵循制定中的3GPP R19 NTN技術規範，於Ku頻段（12～18 GHz）支援高延遲通訊、動態編碼策略控制等核心技術，讓NTN基地台可以克服高軌衛星通訊高傳輸延遲與高度變動通訊環境的挑戰，順利整合中華電信商用高軌衛星，完成端到端視訊通話驗證。

他表示，此技術可結合工研院近兩年於NTN低軌衛星通訊所成功驗證的端對端寬頻通訊，將可強化電信產業於高低軌衛星整合的多元應用，也加速促成NTN多軌融合應用情境融入生活。而現場同時也展示「5G/6G先期專網智慧解決方案」，讓基地台不僅能降低功耗、提升效能、人體姿態辨識，還有GAI虛擬助理功能。

中華電信網路技術分公司賈仲雍總經理表示，中華電信憑藉深厚的網路技術與研發實力，持續推動衛星技術布局與產業合作。未來將與政府、企業及衛星研究機構緊密合作，整合多軌群星網路服務資源，攜手推動臺灣衛星產業的升級與全球化發展。

此外，為了加速5G專網發展，工研院也展示5G/6G先期專網智慧解決方案，從專網的布建規劃到布署、優化和維運，展示技術成果。此解決方案有三大亮點，第一為智慧布建，結合6G新型網元智慧反射板（Reconfigurable Intelligent Surface；RIS）的規劃與訊號模擬，會依照終端位置，設定不同的入射和反射角配置，並監控設備即時狀態，提升通訊品質、降低能耗。

第二是人體姿態辨識，結合6G感知技術，使網路成為感知器，可判斷使用者位置與行為，動態調整RIS的反射角，進而提升網路的訊號品質。第三則是GAI虛擬助理，人工智慧的對話系統，讓任何沒有網管背景的工程師，透過簡單的問答，都能輕鬆調整網路配置參數，讓未來不斷更新、多元應用的專網型態，能高效掌握網路管理。MWC 是全球最具規模、影響力的通訊技術盛會，匯聚來自世界各地的電信運營商、設備製造商、科技公司與創新者，不僅是技術發表與合作洽談的平台，更是產業趨勢的風向標。

事實上，2025大會六主題聚焦5G Inside、萬物聯網Connect X、人工智慧AI+、企業重塑Enterprise Re-invented、變革者Game Changers、數位基因Our Digital DNA，而工研院也針對5G Inside、AI+主題，展示兩項基地台軟硬體技術。而工研院擘劃「2035技術策略與藍圖」，以智慧化致能技術為基礎，支持智慧生活、健康樂活、永續環境和韌性社會四大應用領域。此次透過智慧化致能技術的通訊技術，期望加速跨國合作，鏈結國際市場資源，期望為臺灣產業拓展國際布局共創生態系。