經濟部產業技術司成果 前進MWC世界行動通訊大會

隨著低軌衛星成本下降並布滿太空，現有衛星的未來將面臨挑戰。高軌衛星的利用率提升則成為一個解決方案。衛星數量的迅速增加帶動了太空商機，刺激通訊產業布局多軌衛星。經濟部產業技術司在MWC世界行動通訊大會上展示了工研院研發的「5G開放式架構NTN基站系統」，並與中華電信（2412）攜手參展，展示高軌衛星通訊的潛力。同時，該系統展示了「5G/6G專網智慧解決方案」，具備降低功耗、提升效能及人體姿態辨識等功能。

面對低軌衛星的強勢發展，以及消費者從衛星電視轉向網路串流，給電信業經營高軌衛星帶來了挑戰。高軌衛星位於距地面超過35,000公里的軌道，每顆衛星可提供特定區域穩定的長時間信號，適用於電信廣播和固定通訊服務。如果電信業能夠提升高軌衛星的多元應用，將能有效均衡多軌衛星的商機。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，工研院成功研發符合NTN標準的基地台，該系統遵循3GPP R19 NTN技術規範，支援Ku頻段（12～18 GHz）並克服高延遲通訊的挑戰。這項技術不僅實現了中華電信商用高軌衛星的整合，也成功驗證了端到端視訊通話。此技術有助於通訊業整合高低軌衛星的應用，加速NTN多軌融合應用情境的實現。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，公司將繼續推動衛星技術布局及產業合作，並計畫與政府、企業和研究機構緊密合作，整合多軌網路服務資源，推動台灣衛星產業的升級與國際化發展。

為加速5G專網的推廣，工研院展示了具備三大亮點的5G/6G專網智慧解決方案：第一，智慧布建結合新型的智能反射板，以提高通訊品質及降低能耗；第二，人體姿態辨識技術使網路成為感知器，自動調整訊號配置；第三，GAI虛擬助理可簡化網路管理，幫助非專業人員調整配置。