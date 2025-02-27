輝達毛利率讓市場失望了 但分析師卻「很正面」看待

輝達 （NVIDIA）財報出爐，營收及獲利超出華爾街預期，毛利率73%，年減3個百分點，市場似乎對毛利率表現存疑，造成盤後股價先漲後跌，且拖累台股AI股的表現；不過，分析師對輝達財報的解讀卻是「很正面」看待，強調營收大增但毛利率微降是因為去化庫存所造成，意味著新品要放量了，對未來展望樂觀。

輝達在周三盤後公布超出華爾街預期的上季銷售和獲利，去年第4季營收393億美元，年增78%，Blackwell在上季帶來110億美元的營收，資料中心部門上季營收為356億美元，年增93%，遊戲和AI個人電腦部門的營收25億美元，年減11%。

輝達去年第4季淨利220億美元，年增80%；毛利率收窄到73%，較一年前少3個百分點；營運費用攀升48%。輝達預估本季營收約430億美元，上下浮動2%， 較分析師預估約420億美元高。

輝達執行長黃仁勳指出，AI轉向「推理」模型，用數位大腦來思考答案，將會需要更多運算能力，是促成購買激增的原因；在此一背景下，NVIDIA成長態勢依舊強勁。

黃仁勳表示，下一代AI需要的運算能力將是舊模型的100倍，因為新的推理方式逐步思考「如何以最佳方式回答」問題；他在公布財報後受訪時以DeepSeek的R1、OpenAI的GPT-4、xAI的Grok 3等模型為例指出，「推理過程需要的運算量是我們過去的100倍」，未來甚至會更多。

針對DeepSeek引發市場擔憂，以後可能可以用低得多的基礎設施成本獲致更高效的AI，黃仁勳則是提出反駁，他說，DeepSeek普及了需要更多晶片的推理模型，他盛讚「DeepSeek太棒了」。

輝達公布的營收、獲利和財測都優於華爾街預期；在財報公布前， 輝達股價上漲3.67%，盤後股價一度上漲逾2%， 但隨後漲幅收斂，在小幅上漲和下跌之間震盪；輝達盤後的表現，拖累台股27日相關AI股的表現。

證券分析師張陳浩表示，輝達營收成長超出預期，毛利率微降， 主要是因為去化庫存所造成， 也意味著新品將要放量了， 對輝達財報的解讀很正面看待，他強調， 輝達的財報是利多，代表台股相關的AI股今年營運表現將比去年漂亮。