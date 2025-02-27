臻鼎時代大廈動土 董座期許PCB與文化產業共融聚落

全球PCB領導大廠臻鼎（4958）27日於桃園青埔高鐵站前舉行台灣總部「臻鼎時代大廈」動土祈福典禮，桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝及各級民意代表、農水署署長蔡昇甫、台灣電路板協會理事長李長明、台灣半導體協會總裁曹世綸、誠品董事長吳旻潔，以及國內外重要銀行代表和眾多臻鼎合作夥伴與貴賓皆親臨現場，參加動土典禮。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳表示，自2023年6月5日與農水署簽約取得此總部大樓用地後，積極推動各項前置工作，已於2025年1月23日取得建築執照。 「臻鼎時代大廈」規劃興建為樓高77.5公尺地上13層樓地下3層，面積約16,000坪的頂級商辦大樓，預計於2028年12月25日落成，這座未來新地標不僅可強化各廠區串聯交流、匯集相關供應鏈廠商創造產業聚落效益，亦將作為集團人才招募培育、促進產業鏈合作加值的發展基地。

臻鼎董事長沈慶芳同時表示，為提升員工與合作夥伴的工作與生活品質， 「臻鼎時代大廈」和深圳總部大樓的建築設計皆由國際知名建築公司Gensler操刀，Gensler擁有專業團隊超過6000人，世界各地53個城市設有辦公室，具有極高的專業聲譽，將科技與人文、創新與實用完美融合於建築設計之中，賦予總部大樓獨特的魅力與內涵。

此外，他提到，公司始終將社會責任銘記於心，積極踐行ESG企業永續，該大樓將成為台灣首座導入Coral Life全球領先節能空調系統的建築，結合物理、生物與數據轉化的創新技術，減少超過70%能源消耗，並提供潔淨健康的室內空氣，全面落實臻鼎的環境永續經營理念。本次大樓營建工程則交由桃園在地規模最大的利晉工程有限公司專案統包負責，利晉工程是成立一甲子的專業營造公司，承建許多知名企業大樓及全台指標性建築，在建築領域建樹頗豐，相信在他們的精心打造下「臻鼎時代大廈」定能高品質如期交付，成為經得起時間考驗的地標建築。

同時，臻鼎也攜手誠品生活，打造近5,000坪的獨棟大店，結合人文閱讀、創意設計、主題展覽、親子育樂及國際美食等多元豐富內容，打造全新的文化科技場域，營造PCB科技與文化產業共融聚落。自去年與誠品生活簽約後，將誠品生活的需求一併納入設計施工，預計2028年底同步開幕。

沈慶芳強調，繼深圳「鵬鼎時代大廈」落成後，「臻鼎時代大廈」將作為臻鼎全球發展戰略的重要一環， 不僅是台灣營運總部，也將成為台灣PCB供應鏈交流的樞紐，吸引更多優秀人才與產業夥伴，進一步提升臻鼎集團的競爭優勢，強化公司在全球高階PCB與IC載板領域的領導地位。同時支持誠品生活為地方的文化發展與建設落地，更為臻鼎ESG永續共融開展新頁。