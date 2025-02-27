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林佳龍：持續與國際夥伴深化合作 深化資安外交

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為外交部長林佳龍。聯合報系資料照片
圖為外交部長林佳龍。聯合報系資料照片

國際非政府組織「即刻連線」（Access Now）於2025年2月24日至27日在台舉辦「2025 全球數位人權大會」（RightsCon 2025），匯集全球資訊安全、網路治理及數位人權相關領域超過3,000名專家學者、民間團體及各國政府官員來台，就數位發展時代的各項議題進行交流研討。

該組織於2月25日晚間舉辦貴賓晚宴，邀請外交部長林佳龍致歡迎詞，數位發展部部長黃彥男也受邀出席觀禮，與現場約130名嘉賓互動。

「即刻連線」執行長Alejandro Mayoral Banõs在晚宴開場時特別感謝台灣政府的大力支持，讓RightsCon 2025順利在台舉辦，來自全球各地相關領域的重要貴賓也因為台灣政府的協助，得以順利來台與會。

林佳龍致詞歡迎與會貴賓來到台灣，並表示這次大會展現數位與科技發展具有革命性的力量，而在全球邁進全面數位化的未來之際，更應確保科技發展得以運用於保障並強化人類尊嚴、自由及平等。作為全球科技創新及民主發展的燈塔，台灣很榮幸能夠在這場推進科技作為良善力量的國際合作與對話中，扮演重要角色，並有所貢獻。

林佳龍指出，近年全球數位威權擴張的情形日趨嚴峻，大幅威脅區域的民主及人權發展；位於區域威權脅迫的前緣，台灣透過長期累積的網路及資安強化經驗，持續與國際夥伴深化合作，增強關鍵基礎設施韌性外，同時深化資安外交，共同提升網路自由、打擊假訊息並捍衛數位隱私權。

林佳龍另表示，除了強化資安的國際合作外，台灣也持續運用數位及科技發展的動能，促進並深化總合外交政策；在現今人工智慧、區塊鏈及大數據的時代下，台灣利用科技創新優勢持續在提升數位治理、數位識讀及數位健康領域作出貢獻，另透過ICT產業及智慧製造，打造「數位新南向」，以多元政策導向及合作模式持續拓展台灣的經濟及貿易網絡，進而擴大國際外交空間。

林佳龍也特別指出，台灣位處印太地區關鍵重要戰略位置，除科技發展外另擁有極具韌性的公民社會，並在全球面臨的諸多挑戰中都扮演重要角色，是國際非政府組織在區域設立據點的最佳選擇；為鼓勵並吸引國際非政府組織踴躍來台設點，我國政府除持續提供各項必要支援及協助外，另進一步規劃打造實體「台灣INGO中心」，期盼透過群聚效應，推進台灣成為區域國際非政府組織的重鎮。

林佳龍最後強調，數位化時代充滿了挑戰及無限可能，秉持著捍衛民主自由及人權的決心與承諾，台灣將持續與國際各界深化合作，一同打造一個公平正義的數位科技未來。

「即刻連線」於2009年成立，具有聯合國經社理事會特別諮詢地位（UN ECOSOC），旨在關注數位時代的人權議題，RightsCon是該組織主辦的年度活動，為當前全球討論數位人權議題最具規模的大型國際論壇會議。

人權 林佳龍 資安

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