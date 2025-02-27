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Arm、高通搶進工業物聯網 看好兩年內LLM裝置普及化

經濟日報／ 王郁倫／台北即時報導
Arm亞太區IoT市場資深經理黃晏祥、Arm應用工程總監徐達勇、Arm主任應用工程師林宜均。記者王郁倫攝影
Arm亞太區IoT市場資深經理黃晏祥、Arm應用工程總監徐達勇、Arm主任應用工程師林宜均。記者王郁倫攝影

看好AI催化物聯網應用，Arm昨日發布其Arm V9平台第一顆Edge AI平台專屬物聯網產品Arm Cortex A320 CPU，搭配第三代NPU Ethos U85，不再需要額外Cortex M控制器就能驅動，讓物聯網裝置可以更小、低成本及耗能，高通同日也首度發布最新工業物聯網晶片品牌「Qualcomm Dragonwing」，半導體業者紛紛將目光轉向Edge AI。

Arm亞太區IoT市場資深經理黃晏祥指出，邊緣AI的應用目前主要仍以非LLM為基礎，例如影像辨識或線性模型，但預計一年半到兩年內，基於LLM的邊緣AI會越來越普及，這意味可以以文字或語音指令操作Edge AI裝置，或透過聲音辨識進行安全監控等等。

Arm正式發表全新Cortex-A320處理器，專為物聯網（IoT）應用量身打造，這款產品也是Arm V9系列中第一顆專門為物聯網所開發的產品，與過去源自手機或車用領域的產品線有所不同，Arm表示這是為了釋放邊緣AI的更多潛力，邊緣裝置多半有能耗的限制，但又需連結雲端，此產品將為各式設備帶來更強大的運算能力與更高效的能源效率（功耗比A520降低50%），

特別是，由於是專屬物聯網產品，架構也格外精簡，A320無需搭配Cortex-M微控制器即可直接控制AI加速器U85，降低了成本與晶片體積，可支援超過10 億個參數以上的邊緣AI模型，Arm認為10~50億個參數模型都十分適合，關鍵仍取決邊緣裝置能放入的記憶體容量與頻寬。

Arm應用工程總監徐達勇指出，A320定位於邊緣AIoT市場，適用於智慧零售、智慧工廠、智慧城市及智慧家庭等多種應用場景，智慧穿戴如AR眼鏡或機器人都可能是應用場景，A320可作為最高等級的微控制器（MCU）或是最低等級的微處理器（MPU），模糊了傳統MCU與MPU之間的界線。

他預估，2026年中搭載A320的客戶產品將問世，而晶片開發商預計2025年推出晶片，A320的推出代表著Arm在IoT領域的全新里程碑，將有助於加速邊緣AI的普及，為人們的生活帶來更多便利與可能性。

除在東南亞發布AI PC計畫，高通技術公司副總裁暨行銷長Don McGuire同日也宣告全新品牌產品線Dragonwing，特別是，有別以往產品線Snapdragon用紅色，「Dragonwing」選用了紫色。

公司宣稱為驅動企業和產業規模化發展邁向新高峰，此舉是重要一步，Dragonwing品牌代表高通積極進軍工業與嵌入式物聯網（IoT）、網路和蜂巢式基礎設施解決方案。

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