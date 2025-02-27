台荷深化矽光子技術合作 HiSPA推動全球PIC產業發展

台灣與荷蘭在半導體產業長期合作密切，為加速矽光子技術的發展，國際矽光子異質整合聯盟(HiSPA)透過荷蘭在台辦事處(Netherlands Office Taipei, NLOT)的牽線，與荷蘭研發單位PhotonDelta於2月24日正式簽署合作備忘錄(MoU)，建立夥伴關係，共同推動光積體電路(PIC)產業的成長。簽約儀式於國立臺灣科技大學(NTUST)舉行，雙方多位產學界代表出席，見證這一重要時刻。

HiSPA主席、台科大講座教授李三良指出，荷蘭擁有全球領先的半導體設備與技術，而荷蘭PhotonDelta結合產學研資源，在矽光子技術的創新與商業化方面發展迅速。相較之下，台灣雖然擁有強大的半導體製造能力，但在矽光子技術的設計與應用端仍有提升空間。因此，此次合作將促進雙方技術交流，推動PIC技術的跨區域合作發展。

PhotonDelta執行長Eelko Brinkhoff樂見與HiSPA建立戰略夥伴關係，這將促進PIC技術的市場趨勢交流，涵蓋矽光子(Silicon Photonics)、磷化銦(InP)、氮化矽(SiN)及氧化鋁（Aluminum Oxide）等領域。透過這次合作，將共同推動跨區域的貿易與創新，促進產學界合作，並支持Photon Delta計畫於2025年11月4日至5日舉辦PIC Summit Europe等關鍵產業活動。

這次合作備忘錄的簽署，象徵台灣與荷蘭在矽光子技術上的緊密合作邁向新里程碑。未來，雙方將透過聯合研發計畫、技術轉移及人才培訓，強化矽光子技術生態系統，並加速相關產品的市場推廣。展望未來，這項合作不僅能強化台灣半導體產業的競爭力，也將推動全球PIC產業的發展。

這次會議除完成合作備忘錄的簽署外，會中荷蘭介紹光子技術生態系統、次世代光積體電路(PIC)技術趨勢探討、HiSPA分享目前聯盟最新發展，以及未來可能的合作領域。

與會代表包括PhotonDelta CEO Eelko Brinkhoff、Eindhoven科技大學教授Yuqing Jiao、PhotonDelta亞洲區業務開發Florian Federer、NLOT創新科技處主任Marloes Smeets (施孟儒)、NLOT創新科技處資深創新與科技事務官Cathy Soong、NLOT創新科技處資深創新與科技事務官陳廷彥，以及來自HiSPA的多位產學界專家，包括HiSPA 副會長/日商駿河亞太暨台灣總裁吳堂榮、國際交流與合作委員會主委美科樂電子首席技術行銷長劉佑信、均豪精密工業董事長陳政興，以及均豪精密工業竹科設計中心協理李洪明等。