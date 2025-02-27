快訊

德國終於覺醒？福斯汽車如何應對「中國危機」

2025全球最佳醫院公布！台灣上榜35家 名單一次看

iPhone 15 Pro還能買！跟進iPhone 16e 相機控制鍵還能多做一件事

台荷深化矽光子技術合作 HiSPA推動全球PIC產業發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
在PhotonDelta、NLOT，以及HiSPA成員見證下，PhotonDelta執行長Eelko Brinkhoff（右）與HiSPA主席台科大講座教授李三良（左）簽訂MOU，共同推動矽光子產業發展。(光電科技工業協進會/提供)
在PhotonDelta、NLOT，以及HiSPA成員見證下，PhotonDelta執行長Eelko Brinkhoff（右）與HiSPA主席台科大講座教授李三良（左）簽訂MOU，共同推動矽光子產業發展。(光電科技工業協進會/提供)

台灣與荷蘭半導體產業長期合作密切，為加速矽光子技術的發展，國際矽光子異質整合聯盟(HiSPA)透過荷蘭在台辦事處(Netherlands Office Taipei, NLOT)的牽線，與荷蘭研發單位PhotonDelta於2月24日正式簽署合作備忘錄(MoU)，建立夥伴關係，共同推動光積體電路(PIC)產業的成長。簽約儀式於國立臺灣科技大學(NTUST)舉行，雙方多位產學界代表出席，見證這一重要時刻。

HiSPA主席、台科大講座教授李三良指出，荷蘭擁有全球領先的半導體設備與技術，而荷蘭PhotonDelta結合產學研資源，在矽光子技術的創新與商業化方面發展迅速。相較之下，台灣雖然擁有強大的半導體製造能力，但在矽光子技術的設計與應用端仍有提升空間。因此，此次合作將促進雙方技術交流，推動PIC技術的跨區域合作發展。

PhotonDelta執行長Eelko Brinkhoff樂見與HiSPA建立戰略夥伴關係，這將促進PIC技術的市場趨勢交流，涵蓋矽光子(Silicon Photonics)、磷化銦(InP)、氮化矽(SiN)及氧化鋁（Aluminum Oxide）等領域。透過這次合作，將共同推動跨區域的貿易與創新，促進產學界合作，並支持Photon Delta計畫於2025年11月4日至5日舉辦PIC Summit Europe等關鍵產業活動。

這次合作備忘錄的簽署，象徵台灣與荷蘭在矽光子技術上的緊密合作邁向新里程碑。未來，雙方將透過聯合研發計畫、技術轉移及人才培訓，強化矽光子技術生態系統，並加速相關產品的市場推廣。展望未來，這項合作不僅能強化台灣半導體產業的競爭力，也將推動全球PIC產業的發展。

這次會議除完成合作備忘錄的簽署外，會中荷蘭介紹光子技術生態系統、次世代光積體電路(PIC)技術趨勢探討、HiSPA分享目前聯盟最新發展，以及未來可能的合作領域。

與會代表包括PhotonDelta CEO Eelko Brinkhoff、Eindhoven科技大學教授Yuqing Jiao、PhotonDelta亞洲區業務開發Florian Federer、NLOT創新科技處主任Marloes Smeets (施孟儒)、NLOT創新科技處資深創新與科技事務官Cathy Soong、NLOT創新科技處資深創新與科技事務官陳廷彥，以及來自HiSPA的多位產學界專家，包括HiSPA 副會長/日商駿河亞太暨台灣總裁吳堂榮、國際交流與合作委員會主委美科樂電子首席技術行銷長劉佑信、均豪精密工業董事長陳政興，以及均豪精密工業竹科設計中心協理李洪明等。

半導體 生態 荷蘭

延伸閱讀

荷蘭研究表示 ACC主動式巡航控制系統竟會增加車禍機率？

富采攜錼創 增Micro LED產能

桃園再升級！「台鐵新站」委託荷蘭知名建築設計 確定這年完工，連接捷運翻新都市美學

旗艦旅行車拒絕消亡！Volvo V90確認續存！

相關新聞

川普推AI、美國製造…華城、中興電布局海外 台灣重電族群起飛

AI產業推動全球電力需求激增，美國資料中心耗電量在2028年間將增長最高3.5倍，加上總統川普力推「美國製造」...

Meta 6.5兆打造AI軍火庫 廣達、緯穎打強心針

臉書母公司Meta傳正評估斥資逾2,000億美元（約新台幣6.56兆元），興建一座旗下歷來最大的新AI資料中心園區。法人...

里昂看好未來數年ASIC產業持續樂觀 按讚這兩檔個股

里昂證券在最新出具的「台灣（科技）設計服務產業」報告中指出，持續樂觀看待未來數年的特殊應用IC（ASIC）大趨勢，主要是...

五利多因素 南亞科總座李培瑛樂觀DRAM景氣下季回溫

南亞科（2408）今日董事會通過今年資本支出以不超過196億為上限，持續林口新廠及10奈米的1B製程推進。南亞科總經理李...

Arm、高通搶進工業物聯網 看好兩年內LLM裝置普及化

看好AI催化物聯網應用，Arm昨日發布其Arm V9平台第一顆Edge AI平台專屬物聯網產品Arm Cortex A3...

鴻海攜手墨西哥Sonora州 開展智慧城市合作

鴻海（2317）27日宣布與墨西哥Sonora州政府簽署涵蓋智慧城市合作備忘錄。鴻海將憑藉在高雄市推動智慧城市的合作經驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。