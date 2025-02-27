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川普推AI、美國製造…華城、中興電布局海外 台灣重電族群起飛

遠見／ 文‧郭逸
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

AI產業推動全球電力需求激增，美國資料中心耗電量在2028年間將增長最高3.5倍，加上總統川普力推「美國製造」，產業雙軌並行，就要更多的電，電網也要升級。這也讓台灣的重電族群近日由黑翻紅，包括華城、中興電等多家公司股價，近日都陸續有紅K棒的表現。

重電族群醒了，股價連日吹起反攻號角，領銜的是電機大廠華城（1519）。華城股價今年開年一蹶不振，一度跌到478元低點，但近幾週醞釀漲勢，上週拉出一根漲停的大紅K棒，股價開噴到最高676元。

另一方面，士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、大同（2371）同樣表現不俗，揮別過去這段時間的低潮。24日台股收盤，華城依舊來勢洶洶，上漲26元，收在661元，其他個股雖然開高走低，產業整體依然備受期待。

川普促美國拚AI、製造，電力需求激增

是誰喚醒沈寂已久的重電族群？答案就是美國總統川普！

2月14日，川普簽署行政命令，成立「國家能源主導委員會」，目的是加速國內石油和天然氣的生產與出口，用以滿足人工智慧（AI）產業日益增長的電力需求，確保美國在全球AI競賽中不落人後。

「AI工廠需要的電力，至少是目前的兩倍。 」川普簽署命令時強調；內政部長柏根（Doug Burgum）補充：「美國正和中國進行AI軍備競賽，想要獲勝的唯一方式，就是取得更多的電力。」

事實上，美國想要在這場AI競賽中突圍，電力需求恐怕比想像得還要多。美國能源部的最新預測顯示，2025年至2028年間，美國資料中心的用電持續增長，預測到2028年，AI伺服器的耗電量將成長至多3.5倍。

此外，川普政府強調「美國製造」的政策，也將推動電力需求，因為製造業回流，設廠愈來愈多，美國的電力基礎設施就會面臨升級的壓力，所以變壓器、氣體絕緣開關（GIS）等電網設備不可或缺。

美國需要更多的電，從當地指標能源公司調整資本支出計畫，也能略知一二，包括Duke Energy、American Electric Power（AEP）、DTE Energy等，未來三至五年得多花20％的成本，才能增加服務、強化電網。

華城〉早已布局美國市場，直接受惠

這樣看來，「電力即國力」已經是不爭的事實，台灣也有許多深耕本土的電力相關公司，近年來積極佈局美國市場。已經有345KV及500KV超大型變壓器成功銷往美國的華城，在變壓器領域的優勢顯著，因此受惠於全球電力需求的成長，市場看好前景。

華城總經理許逸德去年底在法說會就提到，預估2025年外銷營收占比有機會突破50%，已與三至五家客戶簽訂長約，其中，AI資料中心和伺服器增加算力及電力需求，就是帶動華城重電設備出貨的動能之一。

華城2024年全年營收突破200億元，年增45.35%，2024年前三季的每股稅後純益（EPS）高達9.48元，賺進一個股本不是問題。根據了解，華城在手訂單超過300億元，已經開始承接2027年～2028年的訂單，未來3～5年的業績無虞。

中興電〉拓展海外訂單，產品有獨特優勢

不只華城承接海外訂單，另一家重電設備廠中興電也積極拓展外銷業務，去年已經打進美國市場，取得北美變壓器UL實驗室的認證，有機會進一步承接美國電網升級與擴建的訂單。2025年外銷占比預計提升至10%，同時鎖定日本、越南、印度等新市場。

中興電今年的訂單目標則設定在200億元，整體訂單能見度已經拉到2030年，主要來自台電的儲能案場、台中燃氣機組及離岸風電統包工程，由於中興電的345kV氣體絕緣開關（GIS）產品有獨特優勢，對台電的電網建設有不可取代的地位，所以訂單相對穩定。

因應產業高度發展，電力在2025年勢必再成熱門話題，同步掀起一波商機，台灣的重電相關企業鎖定全球電力需求，搶食訂單。

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（本文出自2025.02.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

1513中興電 AI 川普 美國 華城 電力需求

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