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中華電信前進MWC 強打六大主軸

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）董事長簡志誠將帶隊參加2025年「世界行動通訊大會」（MWC），中華電信將強打六大主軸，鏈結國際夥伴與台灣產業，展示5G AI及衛星創新應用，深化國際大廠策略合作，洽商低中高軌衛星及國際電信業務合作，拓展商機。

MWC2025將於3月3日在西班牙巴賽隆納舉行，簡志誠表示，中華電信已提前深耕5G-Advanced／6G行動網路演進、IOWN全光雲網及NTN衛星與行動網路整合等先進技術，布局6G x AI科技大未來，除於國際舞台上展現台灣接軌國際的科技能量，更期待為台灣帶回重要通訊前瞻趨勢。

簡志誠率領總公司、三大事業群（個家、企業、國際）及三大技術群（網路技術、資訊技術、電信研究院）高階主管參與MWC 。

中華電信將與國際主要衛星業者Eutelsat、Kuiper、SES等多家廠商會面洽談合作機會，並與國際電信業者T-Mobile、Telefónica、KDDI等談擴大合作。

中華電將展現「國際企業：參與台灣館交流與論壇活動，鏈結國際夥伴與台灣產業」、「榮耀品質：榮獲國際專業測速機構獎項認證」、「創新應用：與合作夥伴展示5G AI及衛星創新應用，接軌國際趨勢」、「領航前進：深化與國際大廠策略合作，布局6G x AI新世代」、「科技交流：與國際領導業者交流，探討AI時代產業發展願景」、「業務合作：洽商低中高軌衛星及國際電信業務合作，拓展商機」等六大主軸。

6G AI 中華電信

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