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南亞科：DRAM景氣上半年觸底 力拚單季轉盈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
南亞科總經理李培瑛。記者李孟珊／攝影。
南亞科總經理李培瑛。記者李孟珊／攝影。

DRAM市場即將迎來春燕。台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）總經理李培瑛昨（26）日表示，AI PC、AI手機及消費性電子產品等三大應用市場逐步復甦，加上AI機器人、AI伺服器、邊緣AI運算等AI應用百花齊放助攻，正向看待DRAM市場可望在今年上半年觸底。

李培瑛昨天釋出以上好消息。他強調，南亞科今年目標是單季轉虧為盈；此外，南亞科在自研技術也有重大突破，自主開發的1B製程產品線占比正提升當中，預估2025年1B製程位元產出占總比將逾30%。

談到南亞科新製程與新產品藍圖，他說，新改版16Gb DDR5 6400目標今上半年推出，新世代LPDDR4規劃在下半年問世，LPDDR5則於2026年推出。

至於記憶體市況，李培瑛說，隨著AI PC、AI手機與過去疲弱一年多的消費性電子等三大應用今年景氣全面回升，有利增加DRAM搭載量，加上AI持續挹注伺服器DRAM需求，還有AI機器人、邊緣AI運算等領域動能續強，以及區域經濟在刺激方案推動下，有助於庫存去化，整體來說，DRAM市況有機會在今年上半年觸底。

觀察DRAM供需變化，李培瑛說明，國際主要記憶體供應商加速生產HBM及高密度DDR5，伺服器方面同步帶動市場需求，雲端業者也大量投資AI伺服器，對通用型伺服器的採購亦增加，而手機方面的業者庫存逐步回到正常水位，整體手機出貨數及DRAM搭載量可望比去年成長。

PC方面，因Windows作業系統更新的企業換機需求帶動PC成長，AI PC亦有助DRAM搭載量提升，且消費型產品需求受到區域經濟刺激方案、有機會改善，都是好消息。

李培瑛強調，南亞科會繼續強化核心競爭力，進人高階DDR5高密度模組市場、強化低功率及中／低容量產品銷售，並擴展客製化業務。

面對大陸DRAM廠產能已遠大於南亞科，李培瑛回應，紅色供應鏈崛起對南亞科及整體DRAM產業發展確實有影響，不過，南亞科將致力差異性經營因應。

李培瑛補充，如果沒有陸企產能，DRAM市況應已恢復。此外，國際DRAM大廠傳出準備減產，也是受到紅色供應鏈影響，只是相關影響是否會持續，仍待進一步觀察。

AI DRAM 南亞科

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