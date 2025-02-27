高通新品牌「躍龍」 進擊工業等領域

高通衝刺AI PC之際，也發布新的品牌策略，在既有驍龍（Snapdragon）品牌之外，推出全新品牌躍龍（Dragonwing），搶攻工業與嵌入式物聯網等產品線領域。

高通規劃，在今年世界行動通訊大會（MWC）及隨後3月中於德國紐倫堡登場的嵌入式電子與工業電腦應用展中，讓躍龍品牌相關產品線亮相。

高通旗下高通技術公司副總裁暨行銷長Don McGuire表示，隨著該公司持續多元化發展，其平台與解決方案的核心要素，包括AI、運算與連接能力，如今比以往更廣泛地影響各行各業。

高通認為，躍龍將與既有驍龍品牌強強聯手，共同打造強大且專為特定需求設計的產品組合，進一步鞏固該公司在消費性市場與產業領域的領導地位。

從工業機器人、攝影機、工業手持裝置到無人機等，此產品組合的技術創新跨越多個領域，理應擁有與其價值相匹配的品牌識別。因此，躍龍不僅僅是一個名稱，更代表該公司推動變革、促進產業成長的承諾。

Don McGuire指出，新品牌躍龍代表高通的工業與嵌入式物聯網、網路和蜂巢式基礎設施解決方案。尖端的AI技術、高效能低功耗運算，以及卓越的連接能力，均被整合至客製化的硬體、軟體與服務解決方案。

高通強調，透過躍龍產品，企業將能實現更智慧的決策、更高的營運效率，以及更快的產品上市時間，這對能源與公用事業、零售、供應鏈、製造與電信等產業極為重要。