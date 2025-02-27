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微軟唱多「Copilot+PC」 PC鏈跟著紅
微軟亞洲裝置夥伴銷售總經理Adam Owee 26日現身高通東南亞峰會，高喊「Copilot+PC」市占率可望很快就能突破五成。
法人看好，AI PC今年有望百花齊放，不僅聯想、戴爾、惠普、華碩（2357）、宏碁（2353）等品牌廠銷售動能看俏，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）及仁寶（2324）等代工廠同啖商機，帶旺整個PC鏈。
Adam Owee形容Copilot+PC為「最強大、最聰明及最安全的Windows PC。」他並預期，透過NPU提供高效能、低功耗的特殊AI應用體驗，相信在PC市場的市占率很快就能超過五成。
隨著微軟10月將終止Windows 10作業系統支援，業界看好，可望刺激AI PC滲透率提升，預期將推動換機潮，進一步拉抬筆電需求，有利華碩、宏碁雙A品牌廠今年PC業務成長。
華碩衝刺AI PC版圖，持續擴大相關產品線，在今年的美國消費性電子展上發表一系列AI解決方案。
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