高通衝AI PC爆搶單大戰 台積電、義隆等迎商機

高通衝刺AI PC市場再發力，26日於旗下位於東南亞的「研發心臟」新加坡舉行東南亞峰會，四大品牌廠聯想、惠普、戴爾、華碩（2357）均到場力挺，高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰連聲高呼「東南亞市場蘊藏著巨大、巨大、巨大的商機」，AI PC前景光明、充滿信心。

高通26日的活動上，除了蘋果採自研M系列晶片而缺席之外，前五大PC品牌廠中的其他四大廠均現身相挺。隨著高通領軍四大品牌廠聚集新加坡誓師，安謀（Arm）架構WoA （Windows on Arm）AI PC陣營來勢洶洶，要大搶傳統x86架構市占，引動新一波AI PC搶單大戰。

高通信誓旦旦要搶市，法人看好，台廠供應鏈中，台積電為高通AI PC處理器驍龍X（Snapdragon X）系列晶片代工廠，營運率先受惠，義隆、鈺太、茂達等AI PC關鍵晶片供應商同步迎來商機。

微軟去年設立的新一代AI PC架構新標準「Copilot+PC」，轉向扶持高通，首發產品清一色都搭載高通以安謀架構設計的驍龍X處理器，高通驍龍X Elite更是第一顆可支援微軟定義的AI算力需求的AI PC處理器，WoA陣營浩浩蕩蕩浮上檯面，一時之間將AI PC熱潮推至巔峰。

但傳出因缺乏殺手級應用支撐，Copilot+PC陣營滲透率遲遲無法拉升。不過，業界人士指出，高通陸續發表驍龍X系列包括Elite、Plus及最入門的X處理器後，等於高階、中階及低階AI PC全產品線均到齊，全面搶攻各價格帶市場。

劉思泰指出，東南亞市場擁有不同數位發展水平，各國經濟狀況也不盡相同，但卻蘊藏著「非常龐大的商機」，AI PC的未來已經在發生，將會無所不在。

高通資深副總裁暨運算與遊戲業務總經理Kedar Konda指出，新加坡在AI技術投入發展規模已達全球前三大，東南亞2026年前投入AI技術發展資金預期將達6.5億美元（約新台幣213.25億元）；此外，超過92%的亞太地區工作者，計畫在2028年前導入AI技術。

聯想亞太地區個人電腦與智慧裝置部門行銷長Sachin Bhatia表示，東南亞是亞洲的心臟，過去二至五年來發展速度非常快、變化也很快速，積極擁抱創新技術，是一個極具生產力的市場，這正是安謀架構能發揮作用之處，安謀正在進入AI PC主流市場。