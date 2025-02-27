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Meta開發語言模型 叫陣對手
Meta將於美西時間4月29日首度針對生成式AI舉辦開發者大會LlamaCon，展現積極衝刺AI應用發展的企圖心。市場預期，Meta可望在LlamaCon上發表下一代模型Llama 4，較勁OpenAI、xAI等主要競爭對手，再度炒熱AI市場話題，相關供應鏈也將跟著動起來。
Meta屆時將公布其最新開源AI技術發展成果，並協助更多開發者以Llama大型自然語言模型打造應用服務與產品。
近來各家AI新創，包括xAI及亞馬遜AWS與Google投資AI新創Anthropic，都陸續祭出更強大的新一代AI模型，OpenAI也預告將推出ChatGPT 4.5，並釋出更多產品路線規劃。市場預料，Meta此次將公布的最新AI技術成果，可能就是Llama 4。
Meta去年12月公布Llama 3.3，參數規模達700億組。時隔一個多月，大陸AI新創DeepSeek就推出開源推理模型DeepSeek-R1，當時傳出引發Meta內部一陣恐慌，Meta工程師瘋狂研究分析DeepSeek如何以相對較少的開發成本，開發強大的開源模型。
綜合外媒報導，Meta AI基礎架構總監Mathew Oldham當時對內坦言，DeepSeek最新模型可能超越下一款Llama，Meta也為此在內部成立戰情室，深入研究DeepSeek的技術突破。
Meta AI研究首席科學家楊立昆認為，DeepSeek成功最大收穫不是來自中國大陸競爭對手威脅加劇，而是保持AI模式開源的價值，以便讓任何人都能受益。
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