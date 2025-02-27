Meta 6.5兆打造AI軍火庫 廣達、緯穎打強心針
臉書母公司Meta傳正評估斥資逾2,000億美元（約新台幣6.56兆元），興建一座旗下歷來最大的新AI資料中心園區。法人看好，Meta積極儲備「AI軍火庫」，將催動強大的AI伺服器需求，主要伺服器協力廠廣達、緯穎受惠。
Mata有意發動AI大投資，暫時緩解市場近期對AI資料中心供給過剩的擔憂，台灣AI股昨（26）日受相關消息激勵，普遍走揚，緯穎大漲4.6%、收2,025元，重回2,000元大關之上；廣達也漲近3%、收260元。
科技新聞網站The Information引述消息人士報導，Meta正洽談建設一座全新的資料中心園區，以園區所需的晶片數量與用電來看，斥資金額可能超過2,000億美元，規模可望稱冠同業。
消息人士指出，Meta這座新資料中心園區電力需求估達5GW（10億瓦）至7GW，僅略低於OpenAI「星際之門（Stargate）」計畫的8GW，規模將遠超越Meta現有的資料中心。
法人看好，Meta為在AI賽道上全力衝刺，斥巨資積極儲備「AI軍火庫」，蓄積AI硬體能量，也將催動強勁的AI伺服器需求動能。
Meta近期積極投入AI基礎建設，去年12月初宣布，將在美國路易安那州東北部興建旗下歷來最大AI資料中心，預估造價高達100億美元（約新台幣3,279億元）；Meta執行長祖克柏當時透露，路州資料中心將橫亙6.4公里，號稱規模為其「史上最大」。
微軟近期才傳出有意大規模取消在美國租賃大量資料中心算力的租約、或不再續約，引發市場擔憂AI硬體恐面臨供給過剩，反觀Meta則在路州投資案拍板不到三個月，再傳出將興建規模更龐大的AI資料中心，投資金額甚至可能達到路州資料中心的逾20倍，震驚業界。
知情人士透露，Meta高層已告知資料中心開發商，願意考慮在路易斯安那州、懷俄明州或德州等地建設更大規模的園區，Meta高層本月還親自前往這些候選地點考察。
祖克柏元月底在財報會議上宣示，Meta目標是到2025年底，讓超過10億名用戶使用Meta AI。業界解讀，Meta大手筆砸錢投資，勢必是要衝刺AI硬體量能，提前為未來可能大增的Meta AI需求預做準備，同時也是為了積極追趕競爭對手OpenAI。
Meta今年資本支出將提高至600億至650億美元，年增近70%。目前還不清楚這項AI資料中心新建設計畫，是否會動用到今年的資本支出。
Meta砸大錢建AI資料中心，台鏈也將搶食龐大的訂單商機。其中，廣達為Meta伺服器主力代工廠、囊括五成占比，緯穎也吃下Meta代工大單，來自Meta的營收占比超過五成，受惠大。
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