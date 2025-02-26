凱擘大寬頻攜手趨勢科技 推出「網路守護家」防堵詐騙

詐騙集團利用AI偽造電子郵件大規模入侵用戶帳號，誘騙用戶點入假認證網站，導致個資被竊取。凱擘大寬頻攜手趨勢科技，推出「網路守護家」服務，保護用戶遠離詐騙網站，已攔阻超過300萬次惡意程式與駭客攻擊、詐騙和釣魚網站等。

凱擘大寬頻今天發布新聞稿表示，觀察到近期網路郵件詐騙漸增，為保障用戶上網安全，推出網路守護家服務，嚴防惡意郵件與網站連結。

凱擘大寬頻指出，根據內政部警政署165打詐儀錶板公布資訊，光是2月16日至2月22日，全台被詐騙總金額超過新台幣16億元。近日更常見駭客藉AI技術再造新型詐騙手法，繞過原有安全機制，誘騙用戶誤信電子郵件帳號遭駭，進而點入假認證網站，導致個資被竊取，造成財物損失。

凱擘大寬頻與趨勢科技合作推出服務，「網頁防護功能」可在使用者點擊電子郵件、社群軟體、簡訊或網站上的連結時，主動偵測並解析網址安全性，若發現確實為詐騙或惡意網址時便即時封鎖，避免誤入詐騙網站。同時，網頁防護功能不僅運用趨勢科技最新AI防詐和全球主動式雲端截毒技術，更與內政部警政署165全民防騙網合作，更新最新涉詐資訊。